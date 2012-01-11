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Fuori produzione

Multigroom series 3000Kit professionale

QG3020/10

5

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Grooming kit 4 in 1

Questo esclusivo kit professionale Philips con rifinitore per capelli, barba, naso e orecchie è ideale per creare look adatti a ogni occasione.

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Pettine per seguire il contorno per un funzionamento rapido e confortevole

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Il pettine segue il contorno e si adatta alle curve della testa garantendo risultati rapidi e perfetti.

Lame SteelWave auto-affilanti per risultati precisi

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Le rivoluzionarie lame auto-affilanti, dalla forma arrotondata, catturano e tagliano i peli con un risultato sempre perfetto.

9 impostazioni della lunghezza integrate (1-18 mm)

Seleziona e blocca la lunghezza desiderata tra le impostazioni disponibili.

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5.0

su 5

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Recensione

100%

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3
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11/01/2012

Italia

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Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3020/10 Kit professionale

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