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Fuori produzione
Grooming kit 4 in 1
Questo esclusivo kit professionale Philips con rifinitore per capelli, barba, naso e orecchie è ideale per creare look adatti a ogni occasione.
4 in 1
Il pettine segue il contorno e si adatta alle curve della testa garantendo risultati rapidi e perfetti.
Le rivoluzionarie lame auto-affilanti, dalla forma arrotondata, catturano e tagliano i peli con un risultato sempre perfetto.
Seleziona e blocca la lunghezza desiderata tra le impostazioni disponibili.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
HENRI55
11/01/2012
Italia
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3020/10 Kit professionale
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Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3020/10 Kit professionale