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Tutte le serie

  • Estremamente leggero e potente
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PerfectCare Serie 7000Ferro da stiro con caldaia

PSG7040/10

1 premio

Estremamente leggero e potente
PerfectCare Serie 7000 è progettato per garantire comfort e praticità. Ultraleggero e maneggevole, è dotato di un potente getto di vapore per offrire rapidamente risultati ottimali. Grazie alla tecnologia OptimalTEMP, non causerà bruciature su alcun tipo di tessuto stirabile.
Vedi tutti i vantaggi

Stiratura facile. Ottimi risultati.

Estremamente leggero e potente

  • Pressione 8.0 bar

  • Tecnologia OptimalTEMP

  • Colpo di vapore fino a 600 g

  • Potenza 2100 W

  • Serbatoio estraibile da 1.8L

Tecnologia OptimalTEMP, protezione dalle bruciature garantita

Tecnologia OptimalTEMP, protezione dalle bruciature garantita

Grazie alla tecnologia OptimalTEMP ottieni risultati eccezionali con un'unica impostazione di temperatura ideale. Garantiamo che questo ferro da stiro, quando viene lasciato incustodito, non provocherà bruciature su alcun tipo di tessuto stirabile. Puoi lasciarlo poggiato in tutta sicurezza sui tuoi capi o sull'asse da stiro.

Vapore potente per la rimozione delle pieghe

Vapore potente per la rimozione delle pieghe

Vapore potente e continuo per rimuovere in modo efficace anche le pieghe più ostinate sui tessuti molto pesanti.

Un'unica impostazione ottimale per tutti i capi stirabili

Un'unica impostazione ottimale per tutti i capi stirabili

Stira di tutto dalla seta ai jeans senza regolare la temperatura e con la protezione antibruciature. Grazie alla tecnologia OptimalTEMP, non occorre utilizzare manopole o impostazioni. Pertanto, non è più necessario suddividere preventivamente i capi o attendere che il ferro si riscaldi o si raffreddi. Il ferro sarà sempre pronto per stirare qualunque tessuto.

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Esclusioni di responsabilità

  1. su tutti i tessuti stirabili

  2. risparmio energetico fino al 30% (protocollo IEC 603311), modalità NORMALE rispetto a MAX