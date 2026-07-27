Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
PSG7040/10
Pressione 8.0 bar
Tecnologia OptimalTEMP
Colpo di vapore fino a 600 g
Potenza 2100 W
Serbatoio estraibile da 1.8L
Grazie alla tecnologia OptimalTEMP ottieni risultati eccezionali con un'unica impostazione di temperatura ideale. Garantiamo che questo ferro da stiro, quando viene lasciato incustodito, non provocherà bruciature su alcun tipo di tessuto stirabile. Puoi lasciarlo poggiato in tutta sicurezza sui tuoi capi o sull'asse da stiro.
Vapore potente e continuo per rimuovere in modo efficace anche le pieghe più ostinate sui tessuti molto pesanti.
Stira di tutto dalla seta ai jeans senza regolare la temperatura e con la protezione antibruciature. Grazie alla tecnologia OptimalTEMP, non occorre utilizzare manopole o impostazioni. Pertanto, non è più necessario suddividere preventivamente i capi o attendere che il ferro si riscaldi o si raffreddi. Il ferro sarà sempre pronto per stirare qualunque tessuto.
Riconoscimenti
Recensioni
su tutti i tessuti stirabili
risparmio energetico fino al 30% (protocollo IEC 603311), modalità NORMALE rispetto a MAX