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Fuori produzione

Sistema micro Hi-Fi

MCM710/12

Sonorità intense e design compatto

Progettato espressamente per chi apprezza tecnologia e stile all'avanguardia, il Philips MCM710 è sinonimo di eleganza e qualità. Goditi la musica MP3/WMA dal tuo lettore portatile grazie alla riproduzione USB diretta.

Vedi tutti i vantaggi

con riproduzione USB diretta

Sonorità intense e design compatto

  • Riproduzione MP3/CD-WMA

  • USB diretta

Funzioni di timer sveglia/spegnimento automatico

Funzioni di timer sveglia/spegnimento automatico

Molte sveglie consentono di scegliere fra vari tipi di allarmi. Questa radiosveglia Philips consente di svegliarsi al suono della radio o del tradizionale segnale acustico. Il timer di spegnimento, poi, consente di programmare la lunghezza della riproduzione musicale desiderata per addormentarsi. Sia che tu abbia bisogno di un segnale acustico standard per svegliarti al mattino o di ascoltare la tua musica preferita prima di andare a letto, questa radiosveglia fa al caso tuo.

Sintonia digitale con 20 stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Sintonia digitale con 20 stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Eleganti altoparlanti finitura legno

Specifiche tecniche

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Recensioni

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