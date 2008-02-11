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Fuori produzione
MCM710/12
Sonorità intense e design compatto
Progettato espressamente per chi apprezza tecnologia e stile all'avanguardia, il Philips MCM710 è sinonimo di eleganza e qualità. Goditi la musica MP3/WMA dal tuo lettore portatile grazie alla riproduzione USB diretta.
Riproduzione MP3/CD-WMA
USB diretta
Molte sveglie consentono di scegliere fra vari tipi di allarmi. Questa radiosveglia Philips consente di svegliarsi al suono della radio o del tradizionale segnale acustico. Il timer di spegnimento, poi, consente di programmare la lunghezza della riproduzione musicale desiderata per addormentarsi. Sia che tu abbia bisogno di un segnale acustico standard per svegliarti al mattino o di ascoltare la tua musica preferita prima di andare a letto, questa radiosveglia fa al caso tuo.
Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.
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