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  • Il rasoio n. 1 dal primo produttore al mondo
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Fuori produzione

SmartTouch-XLRasoio elettrico

HQ9190

4.3
| (32) Recensioni | 90% di utenti consiglia questo prodotto
Il rasoio n. 1 dal primo produttore al mondo
Per gli uomini che vogliono solo il meglio, SmartTouch-XL combina le testine di rasatura Speed-XL con il sistema per il contorno del viso SmartTouch, per una rasatura impeccabile, rapida e senza irritazione anche nei punti più difficili da raggiungere.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Rasatura perfetta, anche nei punti più difficili

Il rasoio n. 1 dal primo produttore al mondo

Sistema per il contorno del viso SmartTouch: per una rasatura veloce ed efficace

Sistema per il contorno del viso SmartTouch: per una rasatura veloce ed efficace

Le tre testine di rasatura sono sempre a stretto contatto con la pelle per una rasatura veloce e impeccabile.

Testine di rasatura Speed-XL per una rasatura veloce e profonda

Testine di rasatura Speed-XL per una rasatura veloce e profonda

I tre tracciati offrono il 50% in più di superficie di rasatura per una rifinitura rapida e accurata. *Rispetto alle testine rotanti standard.

Personal Comfort Control si adatta al vostro tipo di pelle.

Personal Comfort Control si adatta al vostro tipo di pelle.

Personal Comfort Control adotta il rasoio al tipo di pelle. Selezionare l'impostazione 'Normal' per una rasatura rapida e perfetta. Selezionare 'Sensitive' per una rasatura delicata e ottenere il massimo comfort per la pelle.

Specifiche tecniche

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4.3

su 5

32

Recensioni

90%

di utenti consiglia questo prodotto

15/10/2019

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo rasoio

Lo posseggo e utilizzo da parecchio tempo e non ho mai avuto problemi. Accessori e lame di ricambio un po' onerosi ma la qualità si paga!

Pro

Efficienza e qualità

Contro

Costo dei ricambi

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SmartTouch-XL HQ9190 Rasoio elettrico

Sì, consiglio questo prodotto

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31/10/2017

Italia

Italia

smart touch xl

prodotto al top nessun difetto riscontrato rasatura senza sbavature molto veloce

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SmartTouch-XL HQ9190 Rasoio elettrico

Sì, consiglio questo prodotto

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23/07/2018

United Kingdom

United Kingdom

SmartTouch-XL

I've always used Phillishave Electric razors and I find this one is the best, I'm so impressed I now have two, cool design, easy to handle, smooth shave, easy to maintain and reliable

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 