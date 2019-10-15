Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Le tre testine di rasatura sono sempre a stretto contatto con la pelle per una rasatura veloce e impeccabile.
I tre tracciati offrono il 50% in più di superficie di rasatura per una rifinitura rapida e accurata. *Rispetto alle testine rotanti standard.
Personal Comfort Control adotta il rasoio al tipo di pelle. Selezionare l'impostazione 'Normal' per una rasatura rapida e perfetta. Selezionare 'Sensitive' per una rasatura delicata e ottenere il massimo comfort per la pelle.
4.3
su 5
32
Recensioni
90%
di utenti consiglia questo prodotto
Lollo66
15/10/2019
Italia
Compratore verificato
Ottimo rasoio
Lo posseggo e utilizzo da parecchio tempo e non ho mai avuto problemi. Accessori e lame di ricambio un po' onerosi ma la qualità si paga!
Pro
Efficienza e qualità
Contro
Costo dei ricambi
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SmartTouch-XL HQ9190 Rasoio elettrico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SmartTouch-XL HQ9190 Rasoio elettrico
chigi57
31/10/2017
Italia
smart touch xl
prodotto al top nessun difetto riscontrato rasatura senza sbavature molto veloce
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SmartTouch-XL HQ9190 Rasoio elettrico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SmartTouch-XL HQ9190 Rasoio elettrico
Trotter2000
23/07/2018
United Kingdom
SmartTouch-XL
I've always used Phillishave Electric razors and I find this one is the best, I'm so impressed I now have two, cool design, easy to handle, smooth shave, easy to maintain and reliable
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.