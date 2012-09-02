ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

  • Comfort e precisione
  • Comfort e precisione
  • Comfort e precisione
  • Comfort e precisione
  • Comfort e precisione
  • Comfort e precisione
  • Comfort e precisione
  • Comfort e precisione

Fuori produzione

Shaver series 3000Rasoio elettrico

HQ7340/16

3.9
| (49) Recensioni | 83% di utenti consiglia questo prodotto
Comfort e precisione
Questo rasoio elettrico Philips è dotato dell'esclusivo sistema Precision Cutting, dispone di testine ultrasottili dotate di microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano i peli più corti ed è totalmente lavabile.
Vedi tutti i vantaggi

Taglia anche i peli più corti

Comfort e precisione

  • Sistema Precision Cutting

Sistema Precision Cutting

Sistema Precision Cutting

Il rasoio Philips è dotato di testine ultrasottili con microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano i peli più corti.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo.

Testine di rasatura che assicurano il massimo comfort

Testine di rasatura che assicurano il massimo comfort

Il profilo di queste testine di rasatura Philips, studiato appositamente per la pelle, assicura il massimo comfort durante la rasatura.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.9

su 5

49

Recensioni

83%

di utenti consiglia questo prodotto

02/09/2012

Italia

Italia

buon prodotto

da vecchio utilizzatore di questi rasoi confermo la sua buona qualità in generale e la rasatura migliorata rispetto al mio precedente rasoio.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

11/12/2020

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

well made

i have had this shaver more than 10years and have only just had to change the cutting blades , top quality product and service

Pro

good quality

Contro

none

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Quality in a name

I have just purchased my second Philips Electric razor, first one has done stirling service and I was tempted by discount to by another brand. Now 5 months on I have three razors, because I had to purchase another Philips razor, I needed a good shave. The new one is washable and with the latest heads gives a even better shave than my old faithful one. I now look forward to many very good shaves and the old faithful sits in reserve just in case.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7340 Electric shaver

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7340 Electric shaver

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee