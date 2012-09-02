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Fuori produzione
Sistema Precision Cutting
Il rasoio Philips è dotato di testine ultrasottili con microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano i peli più corti.
Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo.
Il profilo di queste testine di rasatura Philips, studiato appositamente per la pelle, assicura il massimo comfort durante la rasatura.
3.9
su 5
49
Recensioni
83%
di utenti consiglia questo prodotto
glabro
02/09/2012
Italia
buon prodotto
da vecchio utilizzatore di questi rasoi confermo la sua buona qualità in generale e la rasatura migliorata rispetto al mio precedente rasoio.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
POPSY
11/12/2020
United Kingdom
Compratore verificato
well made
i have had this shaver more than 10years and have only just had to change the cutting blades , top quality product and service
Pro
good quality
Contro
none
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
gpsdave
22/07/2012
United Kingdom
Quality in a name
I have just purchased my second Philips Electric razor, first one has done stirling service and I was tempted by discount to by another brand. Now 5 months on I have three razors, because I had to purchase another Philips razor, I needed a good shave. The new one is washable and with the latest heads gives a even better shave than my old faithful one. I now look forward to many very good shaves and the old faithful sits in reserve just in case.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7340 Electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7340 Electric shaver