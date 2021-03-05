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Fuori produzione
HP8663/00
4 accessori
Ionic Care
Temperatura ThermoProtect
Air Styler con flusso d'aria da 800 W per un'asciugatura e uno styling delicati. Ottieni ottimi risultati ogni giorno.
L'asciugatura agli ioni produce un effetto antistatico. Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano per intensificarne la lucentezza. Per capelli splendenti, lisci e senza effetto crespo.
L'impostazione ThermoProtect fornisce una temperatura di asciugatura ottimale e una protezione aggiuntiva dal surriscaldamento. Senza rinunciare a un flusso d'aria potente, avrai risultati eccellenti prendendoti cura dei tuoi capelli.
4.1
su 5
57
Recensioni
DCardarilli
05/03/2021
Italia
Ottimo rapporto qualità-prezzo
Manca la regolazione manuale della temperatura ma se ne può fare a meno in quanto il ThermoProtect funziona abbastanza bene regolando la temperatura in modo corretto per una asciugatura dei capelli abbastanza veloce ed efficiente. Comoda, leggera e molto maneggevole grazie anche al cavo girevole. Rumore contenuto. Trattamento dei capelli ottimo, lascia i capelli gradevolmente morbidi e dona lucentezza. Accessori in dotazione più che sufficienti: sembrano delicati ma ad oggi sono ancora intatti dopo due anni di utilizzo. Ad ogni modo ho provato a cercarli come ricambi ma non sono riuscito a trovarli. Per tutto il resto niente da dire, fa egregiamente il suo lavoro!
Pro
leggera e maneggevole, ottimo rapporto qualità-prezzo
Contro
manca la regolazione manuale della temperatura, ricambi non disponibili
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Essential HP8663/00 Styler ad aria
Sì, consiglio questo prodotto
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Eli21
13/01/2021
Italia
Ideale per la messa in piega casalinga
Il marchio è una garanzia. Accessori davvero utili e ben realizzati. Leggero e di semplice utilizzo, dona alla chioma lucentezza eliminando il crespo.
Pro
Semplice nell'utilizzo
Contro
Ottimi risultati per una piega liscia
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Essential HP8663/00 Styler ad aria
Sì, consiglio questo prodotto
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prf999
26/12/2019
Italia
Compratore verificato
pratico, compatto ed elegante
Ne ho provati diversi (di altre marche) ma questo l'ho comprato d'istinto perché è compatto ed ha quello che serve, e non inutili accessori che non si useranno mai... Inoltre la qualità Philips si avverte....
Pro
pratico, compatto ed elegante
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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