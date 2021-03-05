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  • Infinità di stili con Ionic Care
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Fuori produzione

EssentialStyler ad aria

HP8663/00

4.1
| (57) Recensioni
Infinità di stili con Ionic Care
Asciuga e metti in piega i capelli in una sola volta: Philips Air Styler Essential ti consente di creare splendide pettinature naturali, offrendo allo stesso tempo maggiore lucentezza con Ionic Care. I 4 accessori sono adatti sia ai capelli lunghi che a quelli corti, per una piega semplice.
Vedi tutti i vantaggi

Infinità di stili con Ionic Care

  • 4 accessori

  • Ionic Care

  • Temperatura ThermoProtect

800 W di potenza nello styling, per risultati da parrucchiere

800 W di potenza nello styling, per risultati da parrucchiere

Air Styler con flusso d'aria da 800 W per un'asciugatura e uno styling delicati. Ottieni ottimi risultati ogni giorno.

Protezione superiore con l'asciugatura agli ioni per capelli luminosi e lisci

Protezione superiore con l'asciugatura agli ioni per capelli luminosi e lisci

L'asciugatura agli ioni produce un effetto antistatico. Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano per intensificarne la lucentezza. Per capelli splendenti, lisci e senza effetto crespo.

Impostazione della temperatura ThermoProtect

Impostazione della temperatura ThermoProtect

L'impostazione ThermoProtect fornisce una temperatura di asciugatura ottimale e una protezione aggiuntiva dal surriscaldamento. Senza rinunciare a un flusso d'aria potente, avrai risultati eccellenti prendendoti cura dei tuoi capelli.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.1

su 5

57

Recensioni

05/03/2021

Italia

Italia

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Manca la regolazione manuale della temperatura ma se ne può fare a meno in quanto il ThermoProtect funziona abbastanza bene regolando la temperatura in modo corretto per una asciugatura dei capelli abbastanza veloce ed efficiente. Comoda, leggera e molto maneggevole grazie anche al cavo girevole. Rumore contenuto. Trattamento dei capelli ottimo, lascia i capelli gradevolmente morbidi e dona lucentezza. Accessori in dotazione più che sufficienti: sembrano delicati ma ad oggi sono ancora intatti dopo due anni di utilizzo. Ad ogni modo ho provato a cercarli come ricambi ma non sono riuscito a trovarli. Per tutto il resto niente da dire, fa egregiamente il suo lavoro!

Pro

leggera e maneggevole, ottimo rapporto qualità-prezzo

Contro

manca la regolazione manuale della temperatura, ricambi non disponibili

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Essential HP8663/00 Styler ad aria

Sì, consiglio questo prodotto

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13/01/2021

Italia

Italia

Ideale per la messa in piega casalinga

Il marchio è una garanzia. Accessori davvero utili e ben realizzati. Leggero e di semplice utilizzo, dona alla chioma lucentezza eliminando il crespo.

Pro

Semplice nell'utilizzo

Contro

Ottimi risultati per una piega liscia

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Essential HP8663/00 Styler ad aria

Sì, consiglio questo prodotto

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26/12/2019

Italia

Italia

Compratore verificato

pratico, compatto ed elegante

Ne ho provati diversi (di altre marche) ma questo l'ho comprato d'istinto perché è compatto ed ha quello che serve, e non inutili accessori che non si useranno mai... Inoltre la qualità Philips si avverte....

Pro

pratico, compatto ed elegante

Contro

nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

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