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Supporto
HP6581/00
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L'utilizzo dell'epilatore può danneggiare i vasi linfatici delle ascelle?
È possibile sciacquare i dispositivi di epilazione Philips con acqua?
Dove si trovano numero di modello e numero di serie del dispositivo di epilazione Philips?
Che tipo di batterie si utilizzano con le pinzette "intelligenti" e come vanno sostituite?
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto