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Fuori produzione
HP6581/00
Metti in luce la perfezione della tua pelle
L'epilatore Philips SatinPerfect con SkinPerfect cattura anche i peli più corti e sottili proteggendo la pelle, mentre il sistema Wet&Dry offre il massimo comfort sotto la doccia. La confezione include epilatore di precisione, testina di rasatura con pettine e pinzette luminose.
Wet & Dry
Edizione Deluxe
Questo epilatore è dotato di dischi in ceramica per rimuovere delicatamente anche i peli più sottili
Questo epilatore è dotato di dischi e pinzette per rimuovere i peli senza tirare la pelle.
Per utilizzo Wet & Dry.
3.5
su 5
11
Recensioni
zimox
11/10/2015
Italia
Compratore verificato
OTTIMO - Great - Fabulos
No comment ...Ottimo prodotto, la qualita del prodotto è altissima
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinPerfect HP6581/00 Epilatore
Sì, consiglio questo prodotto
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Lilium
03/06/2015
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Mi ha completamente soddisfatto ... Utile poterlo usare anche quando si sta sotto la doccia. ...
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinPerfect HP6581/00 Epilatore
Sì, consiglio questo prodotto
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Eleonora
16/10/2014
Italia
dimenticherai la ceretta
sono anni che la uso, non so quanto mi sono già risparmiata di ceretta e poi bellezza di non dover prenotare dall'estetista
Questa revisione è stata effettuata per SatinPerfect HP6581/00 Epilatore
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