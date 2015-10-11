Ho acquistato circa 6 mesi fa questo prodotto e devo dire che sono rimasta molto delusa, ho un epilatore philips vecchissimo con le lame in acciaio e non sbaglia un colpo, pensavo che un prodotto nuovo fosse ancora migliore invece mi sbagliavo, toglie pochissimi peli e quei pochi non sono estirpati ma sono rotti, e funzionano così sia quello piccolo che quello grande. Se tornassi indietro non spenderei i soldi per comprare questo prodotto, visto che non costa neanche poco.