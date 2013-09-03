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Fuori produzione

SatinPerfectEpilatore

HP6577/00

4.2
| (31) Recensioni | 84% di utenti consiglia questo prodotto
Metti in luce la perfezione della tua pelle
L'epilatore Philips SatinPerfect con SkinPerfect cattura anche i peli più corti e sottili proteggendo la pelle, mentre il sistema Wet&Dry offre il massimo comfort sotto la doccia. La confezione include una testina di rasatura con pettine regola altezza.
Vedi tutti i vantaggi

Epilatore con sistema SkinPerfect

Metti in luce la perfezione della tua pelle

  • Wet & Dry

  • con testina di rasatura

I dischi in ceramica rimuovono anche i peli più corti e sottili

I dischi in ceramica rimuovono anche i peli più corti e sottili

Questo epilatore è dotato di dischi in ceramica per rimuovere delicatamente anche i peli più sottili

Ampia testina epilatoria per coprire più pelle a ogni passata

Ampia testina epilatoria per coprire più pelle a ogni passata

La nostra ampia testina epilatoria ti garantisce una depilazione ottimale e duratura a ogni passata per risultati ultra lisci in pochi minuti.

I dischi e le pinzette rimuovono i peli senza strapparli

I dischi e le pinzette rimuovono i peli senza strapparli

Questo epilatore è dotato di dischi e pinzette per rimuovere i peli senza tirare la pelle.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.2

su 5

31

Recensioni

84%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

03/09/2013

Italia

Italia

Soluzione semplice ed efficace della epilazione

Dopo un'attenta ricerca nei vari siti nella rete e confrontando tra i vari prodotti di varie marche, ho deciso di acquistare questo modello di epilatore Satin Perfect trovando qualità / prezzo nel prodotto. Infatti adesso che lo uso frequentemente, non mi pento dell'acquisto fatto. Anche il prezzo è competitivo per la qualità e la praticità del prodotto acquistato. Con facilità si cambiano le testine che mi rende la pelle liscia tagliando i peli a fondo. L'ho consigliato anche alle mie amiche data la mia esperienza di prova personale e lo consiglio anche a Voi lettori !

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SatinPerfect HP6577/00 Epilatore

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SatinPerfect HP6577/00 Epilatore

01/11/2012

Italia

Italia

Prodotto efficiente

Facile d'impiego e con poche passate ha un risultato soddisfacente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SatinPerfect HP6577/00 Epilatore

Sì, consiglio questo prodotto

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23/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Good all rounder

Great idea having two in one, great when going on holiday less to pack.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SatinPerfect HP6577/00 Epilator

Sì, consiglio questo prodotto

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