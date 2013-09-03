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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Wet & Dry
con testina di rasatura
Questo epilatore è dotato di dischi in ceramica per rimuovere delicatamente anche i peli più sottili
La nostra ampia testina epilatoria ti garantisce una depilazione ottimale e duratura a ogni passata per risultati ultra lisci in pochi minuti.
Questo epilatore è dotato di dischi e pinzette per rimuovere i peli senza tirare la pelle.
4.2
su 5
31
Recensioni
84%
di utenti consiglia questo prodotto
miricchi
03/09/2013
Italia
Soluzione semplice ed efficace della epilazione
Dopo un'attenta ricerca nei vari siti nella rete e confrontando tra i vari prodotti di varie marche, ho deciso di acquistare questo modello di epilatore Satin Perfect trovando qualità / prezzo nel prodotto. Infatti adesso che lo uso frequentemente, non mi pento dell'acquisto fatto. Anche il prezzo è competitivo per la qualità e la praticità del prodotto acquistato. Con facilità si cambiano le testine che mi rende la pelle liscia tagliando i peli a fondo. L'ho consigliato anche alle mie amiche data la mia esperienza di prova personale e lo consiglio anche a Voi lettori !
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinPerfect HP6577/00 Epilatore
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinPerfect HP6577/00 Epilatore
miricchi
01/11/2012
Italia
Prodotto efficiente
Facile d'impiego e con poche passate ha un risultato soddisfacente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinPerfect HP6577/00 Epilatore
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinPerfect HP6577/00 Epilatore
smart66
23/10/2012
United Kingdom
Good all rounder
Great idea having two in one, great when going on holiday less to pack.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinPerfect HP6577/00 Epilator
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinPerfect HP6577/00 Epilator