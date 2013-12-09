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  • Per una pelle sempre liscia
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Fuori produzione

SatinelleEpilatore

HP6512

4
| (5) Recensioni | 80% di utenti consiglia questo prodotto
Per una pelle sempre liscia
Prova il nuovo epilatore Philips, che rimuove i peli alla radice garantendoti una pelle liscia per settimane (non giorni) ed è delicato sulla pelle. È dotato di un set di accessori completo per chi si avvicina all'epilazione per la prima volta per ottenere risultati ottimali.
Vedi tutti i vantaggi

Rimuove i peli per settimane, si prende cura della tua pelle

Per una pelle sempre liscia

  • Epilazione totale e testina di rasatura

Prova il guanto esfoliante tra una sessione di epilazione e la successiva

Prova il guanto esfoliante tra una sessione di epilazione e la successiva

Compiendo dei movimenti circolari con il guanto esfoliante, massaggerai delicatamente la tua pelle rimuovendo le cellule morte. In questo modo la tua pelle sarà liscia e bellissima, con peli incarniti ridotti al minimo

Accessorio per sollevare i peli o massaggiare la pelle

Accessorio per sollevare i peli o massaggiare la pelle

Alza anche i peli più corti per un'epilazione davvero accurata e contemporaneamente rilassa la pelle per una rimozione più delicata.

Questo sistema di epilazione consente di eliminare i peli di minimo 0,5 mm

Questo sistema di epilazione consente di eliminare i peli di minimo 0,5 mm

Inoltre, i dischi ipoallergenici assicurano un'igiene ottimale.

Specifiche tecniche

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Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

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Parti e accessori

Recensioni

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4.0

su 5

5

Recensioni

80%

di utenti consiglia questo prodotto

3
1

09/12/2013

Italia

Italia

Philips Satinelle Epilatore HP6512 è comodo e facile da usare

Philips Satinelle Epilatore HP6512 permette di ottenere una pelle liscia e depilata comodamente a casa propria.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle HP6512 Epilator

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Questa revisione è stata effettuata per Satinelle HP6512 Epilator

20/05/2012

België

België

Product voldoet volledig aan de verwachtingen.

Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding. Toestel is gebruiksvriendelijk en ligt goed in de hand.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle HP6512 Epileerapparaat

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24/10/2012

België

België

Compratore verificato

Dit produkt heeft uitstekende eigenschappen

Dit product kan ik aan iedereen aanbevelen! De Philips Satinelle Epilator zorgt voor een perfecte ontharing en dit geldt voor elke verschillende zone van het lichaam dankzij de verschillende hulpstukken! Tevens is het een epilatie zonder chemische produkten en dus op een 100% natuurlijke manier! Een echte aanrader!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle HP6512 Epileerapparaat

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