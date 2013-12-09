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Fuori produzione
Epilazione totale e testina di rasatura
Compiendo dei movimenti circolari con il guanto esfoliante, massaggerai delicatamente la tua pelle rimuovendo le cellule morte. In questo modo la tua pelle sarà liscia e bellissima, con peli incarniti ridotti al minimo
Alza anche i peli più corti per un'epilazione davvero accurata e contemporaneamente rilassa la pelle per una rimozione più delicata.
Inoltre, i dischi ipoallergenici assicurano un'igiene ottimale.
4.0
su 5
5
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
isa127
09/12/2013
Italia
Philips Satinelle Epilatore HP6512 è comodo e facile da usare
Philips Satinelle Epilatore HP6512 permette di ottenere una pelle liscia e depilata comodamente a casa propria.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle HP6512 Epilator
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Lientje
20/05/2012
België
Product voldoet volledig aan de verwachtingen.
Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding. Toestel is gebruiksvriendelijk en ligt goed in de hand.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle HP6512 Epileerapparaat
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Vero11
24/10/2012
België
Compratore verificato
Dit produkt heeft uitstekende eigenschappen
Dit product kan ik aan iedereen aanbevelen! De Philips Satinelle Epilator zorgt voor een perfecte ontharing en dit geldt voor elke verschillende zone van het lichaam dankzij de verschillende hulpstukken! Tevens is het een epilatie zonder chemische produkten en dus op een 100% natuurlijke manier! Een echte aanrader!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle HP6512 Epileerapparaat
Sì, consiglio questo prodotto
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