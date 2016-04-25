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Fuori produzione
HP6491/00
Esclusivo sistema di epilazione in ceramica Philips
Grazie alle proprietà lenitive del ghiaccio e a un sistema di massaggio integrato, il nuovo Satinelle Ice riduce sensibilmente il dolore generalmente associato all'epilazione. Il sistema a disco ipoallergenico in ceramica agisce delicatamente sulle pelli sensibili.
Blu
L'elemento refrigerante brevettato esercita un particolare effetto calmante riducendo la sensazione di fastidio durante l'epilazione. La testina rotante segue le curve del corpo per un ottimale effetto refrigerante e per lenire la sensazione di dolore.
Segue i contorni del corpo per ridurre al minimo il dolore durante l'epilazione producendo immediatamente un effetto refrigerante e lenitivo sulla pelle.
Con sistema di raffreddamento della pelle per non avvertire la sensazione di strappo.
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