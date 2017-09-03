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Fuori produzione
L'asciugacapelli che ti garantisce i risultati desiderati
Controllo totale della piega grazie a SalonDry Control. Con una potenza professionale da 2100 W, l'asciugatura agli ioni e diverse impostazioni, puoi ottenere risultati eccezionali, dall'asciugatura alla messa in piega.
2100 W
Il diffusore di volume asciuga i capelli rispettandone la salute, riduce l'effetto crespo e aumenta il volume diffondendo il flusso d'aria in modo uniforme, specialmente se utilizzato sulla parte superiore della capigliatura e sulle radici, per ricci perfetti e morbidi
Questo asciugacapelli professionale da 2100 W crea un flusso d'aria potente. La combinazione di potenza e velocità rende l'asciugatura e la messa in piega più rapide e semplici.
La velocità e la temperatura richieste possono essere regolate per creare uno stile perfetto. Sei diverse impostazioni garantiscono il massimo controllo per una piega precisa e personalizzata.
4.7
su 5
3
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
suspe
03/09/2017
Portugal
Eficiente e duravel
Ja uso este artigo ha vários anos e continua a ter um excelente desempenho!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SalonDry Control HP4983/00 Secador
Sì, consiglio questo prodotto
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Liekje80
21/07/2013
Nederland
Prima
Een perfecte fohn. Alleen blijft sinds langere tijd opeens het blauwe ionenlampje branden. De ionenconditioner is zeker aan te bevelen je haar is mooi glad zonder pluisjes.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SalonDry Control HP4983/00 Föhn
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Gaia118
21/11/2015
Italia
Compratore verificato
Pratico e funzionale
Racchiude parecchie funzioni di base ed alcune avanzate. Utilizzo pratico. Leggero di peso. ottimo rapporto qualità/prezzo...
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer