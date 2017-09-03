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Fuori produzione

SalonDry ControlAsciugacapelli

HP4983/00

4.7

| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

L'asciugacapelli che ti garantisce i risultati desiderati

Controllo totale della piega grazie a SalonDry Control. Con una potenza professionale da 2100 W, l'asciugatura agli ioni e diverse impostazioni, puoi ottenere risultati eccezionali, dall'asciugatura alla messa in piega.

Vedi tutti i vantaggi

SalonDry Control

L'asciugacapelli che ti garantisce i risultati desiderati

  • 2100 W

Diffusore di volume per creare acconciature voluminose come ricci e onde

Diffusore di volume per creare acconciature voluminose come ricci e onde

Il diffusore di volume asciuga i capelli rispettandone la salute, riduce l'effetto crespo e aumenta il volume diffondendo il flusso d'aria in modo uniforme, specialmente se utilizzato sulla parte superiore della capigliatura e sulle radici, per ricci perfetti e morbidi

Professionale a 2100 W per risultati impeccabili come dal parrucchiere

Professionale a 2100 W per risultati impeccabili come dal parrucchiere

Questo asciugacapelli professionale da 2100 W crea un flusso d'aria potente. La combinazione di potenza e velocità rende l'asciugatura e la messa in piega più rapide e semplici.

Sei impostazioni flessibili di velocità e temperatura per un controllo totale

Sei impostazioni flessibili di velocità e temperatura per un controllo totale

La velocità e la temperatura richieste possono essere regolate per creare uno stile perfetto. Sei diverse impostazioni garantiscono il massimo controllo per una piega precisa e personalizzata.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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4.7

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

03/09/2017

Portugal

Portugal

Eficiente e duravel

Ja uso este artigo ha vários anos e continua a ter um excelente desempenho!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SalonDry Control HP4983/00 Secador

Sì, consiglio questo prodotto

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21/07/2013

Nederland

Nederland

Prima

Een perfecte fohn. Alleen blijft sinds langere tijd opeens het blauwe ionenlampje branden. De ionenconditioner is zeker aan te bevelen je haar is mooi glad zonder pluisjes.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SalonDry Control HP4983/00 Föhn

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21/11/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

Pratico e funzionale

Racchiude parecchie funzioni di base ed alcune avanzate. Utilizzo pratico. Leggero di peso. ottimo rapporto qualità/prezzo...

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

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