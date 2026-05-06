Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Trim-n-Flow
28 regolazioni di lunghezza (0,5-28 mm)
75 min uso cordless/8 h di ricarica
Totalmente lavabile
Garanzia fino a 5 anni
Un dispositivo su cui puoi sempre contare per un look impeccabile. La tecnologia DuraPower protegge il motore e la batteria da sovraccarichi, così da prolungare la durata del regolacapelli.
Perfetto per qualsiasi lunghezza di taglio, il regolacapelli Philips include 2 pettini regolabili e un pettine regolabarba aggiuntivo da 2 mm. Realizza tagli precisi da 3 mm a 28 mm con incrementi di 1 mm. Utilizza il pettine regolabarba da 2 mm per tagliare i peli corti o per definire la barba. Rimuovi completamente il pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.
Le lame in acciaio autoaffilanti sono progettate per durare incredibilmente a lungo. Anche dopo 5 anni tagliano con la stessa precisione e accuratezza del primo giorno.
4.6
su 5
1313
Recensioni
95%
di utenti consiglia questo prodotto
Valerio77
06/05/2026
Italia
Compratore verificato
Veloce ed efficiente
Facile da utilizzare, taglia perfettamente e rapidamente soprattutto in modalità turbo.
Pro
Rapido ed efficace
Contro
Niente da segnalare
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 7000 HC7650/15 Regolacapelli lavabile
Date of Use 2025-07-25
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 7000 HC7650/15 Regolacapelli lavabile
Date of Use 2025-07-25
Michele62
05/10/2025
Italia
Compratore verificato
Prodotto molto buono
Il prodotto è eccellente, di facile utilizzo e molto efficiente. Lo consiglio a tutti..
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 5000 HC5630/15 Regolacapelli lavabile
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 5000 HC5630/15 Regolacapelli lavabile
FilVes
10/09/2025
Italia
Ottimo.
Comprato 4 anni fa. Sempre ottimamente funzionante e preciso.
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 5000 HC5612/15 Regolacapelli lavabile
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 5000 HC5612/15 Regolacapelli lavabile
La garanzia offre una copertura fino a 5 anni, inclusa una garanzia globale standard di 2 anni, con ulteriori 3 anni disponibili dopo la registrazione del dispositivo entro 90 giorni dall'acquisto.
Applicabile esclusivamente ai modelli delle Serie 5000, 7000 e 9000. Disponibile per il mercato globale, esclusi Stati Uniti, Canada e Cina.