Il filtro di umidificazione originale Philips si adatta perfettamente al tuo dispositivo Air Performer Serie 9000 per prestazioni elevate. Utilizza la tecnologia NanoCloud per emettere molecole di dimensioni nanometriche che umidificano l'aria con fino al 99,9% di batteri in meno (1)
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Acquistali insieme e risparmia Acquistali insieme e ricevi 1 articolo in omaggio
Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico acquisto
Prezzo del pacchetto
Salta
Scegli una delle seguenti opzioni: Scegli uno dei seguenti prodotti:
Aggiungi accessori
Questo prodotto
- {discount-value}
Air Performer 4in1 Serie 9000
Filtro di umidificazione
totale
recurring payment
Filtro originale per Air Performer Serie 9000
Tecnologia NanoCloud con umidificazione all'insegna dell'igiene
Compatibile con Air Performer Serie 9000
Tecnologia NanoCloud
Durata fino a 6 mesi
Filtro originale Philips
Compatibile con Philips Air Performer Serie 9000
Filtro di umidificazione sostitutivo per Philips Air Performer 4in1: AMF970. Puoi trovare il numero del modello sul fondo del dispositivo.
Fino a 6 mesi di utilizzo
Questo filtro di umidificazione originale garantisce un'umidificazione costante fino a 6 mesi (2), riducendo fastidi e costi. Il tuo dispositivo calcola la durata del filtro e ti avvisa quando è necessaria una sostituzione.
Filtro originale Philips per le migliori prestazioni
Il filtro di umidificazione originale Philips è progettato per adattarsi perfettamente al tuo dispositivo. Per prestazioni ottimali, utilizza sempre un filtro Philips originale.
Tecnologia NanoCloud
NanoCloud emette una nebbia ultrafine invisibile a occhio nudo. Umidifica l'aria rilasciando fino al 99,9% di batteri in meno rispetto agli umidificatori ultrasonici standard. Sicuro da usare con acqua del rubinetto. (1)
Connettiti all'app Air+ per una maggiore praticità
Connetti il dispositivo all'app Air+ per monitorare lo stato del filtro e ordinare facilmente i ricambi quando è necessario.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.