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Garanzia di 2 anni
FYM971/00
Filtro originale per Air Performer Serie 9000
Il filtro di umidificazione originale Philips si adatta perfettamente al tuo dispositivo Air Performer Serie 9000 per prestazioni elevate. Utilizza la tecnologia NanoCloud per emettere molecole di dimensioni nanometriche che umidificano l'aria con fino al 99,9% di batteri in meno (1)
Compatibile con Air Performer Serie 9000
Tecnologia NanoCloud
Durata fino a 6 mesi
Filtro originale Philips
Filtro di umidificazione sostitutivo per Philips Air Performer 4in1: AMF970. Puoi trovare il numero del modello sul fondo del dispositivo.
Questo filtro di umidificazione originale garantisce un'umidificazione costante fino a 6 mesi (2), riducendo fastidi e costi. Il tuo dispositivo calcola la durata del filtro e ti avvisa quando è necessaria una sostituzione.
Il filtro di umidificazione originale Philips è progettato per adattarsi perfettamente al tuo dispositivo. Per prestazioni ottimali, utilizza sempre un filtro Philips originale.
Recensioni
(1) Rispetto agli umidificatori ultrasonici standard senza tecnologia aggiuntiva per ridurre la diffusione di batteri, come testato da un laboratorio indipendente.
(2) Media calcolata. La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.