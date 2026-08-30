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Tutte le serie

  • Filtro originale per Air Performer Serie 9000
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Air Performer 4in1 Serie 9000Filtro di umidificazione

FYM971/00

Filtro originale per Air Performer Serie 9000

Il filtro di umidificazione originale Philips si adatta perfettamente al tuo dispositivo Air Performer Serie 9000 per prestazioni elevate. Utilizza la tecnologia NanoCloud per emettere molecole di dimensioni nanometriche che umidificano l'aria con fino al 99,9% di batteri in meno (1)

Vedi tutti i vantaggi

Tecnologia NanoCloud con umidificazione all'insegna dell'igiene

Filtro originale per Air Performer Serie 9000

  • Compatibile con Air Performer Serie 9000

  • Tecnologia NanoCloud

  • Durata fino a 6 mesi

  • Filtro originale Philips

Compatibile con Philips Air Performer Serie 9000

Compatibile con Philips Air Performer Serie 9000

Filtro di umidificazione sostitutivo per Philips Air Performer 4in1: AMF970. Puoi trovare il numero del modello sul fondo del dispositivo.

Fino a 6 mesi di utilizzo

Fino a 6 mesi di utilizzo

Questo filtro di umidificazione originale garantisce un'umidificazione costante fino a 6 mesi (2), riducendo fastidi e costi. Il tuo dispositivo calcola la durata del filtro e ti avvisa quando è necessaria una sostituzione.

Filtro originale Philips per le migliori prestazioni

Filtro originale Philips per le migliori prestazioni

Il filtro di umidificazione originale Philips è progettato per adattarsi perfettamente al tuo dispositivo. Per prestazioni ottimali, utilizza sempre un filtro Philips originale.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. (1) Rispetto agli umidificatori ultrasonici standard senza tecnologia aggiuntiva per ridurre la diffusione di batteri, come testato da un laboratorio indipendente.

  2. (2) Media calcolata. La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.