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Il filtro a carboni attivi Philips cattura efficacemente odori e gas pericolosi inalabili come VOC, ozono e formaldeide eliminandoli dall'aria di casa e mantenendola pulita e sicura.

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  • 21 May 2026

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