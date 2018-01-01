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  • Protezione potente per prestazioni ottimali
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Filtro sostitutivo originaleFiltro a carboni attivi

FY5182/30

Protezione potente per prestazioni ottimali

Il filtro a carboni attivi Philips cattura efficacemente odori e gas pericolosi inalabili come VOC, ozono e formaldeide eliminandoli dall'aria di casa e mantenendola pulita e sicura.

Vedi tutti i vantaggi

Filtro Philips originale che si adatta perfettamente

Protezione potente per prestazioni ottimali

  • Fino a 12 mesi di vita utile

  • Filtra gas e odori

Connettersi al dispositivo e monitorarlo tramite l'applicazione

Connettersi al dispositivo e monitorarlo tramite l'applicazione

Monitora la vita utile e lo stato del filtro quando e dove vuoi grazie all'app CleanHome+ (2). Ricevi un avviso quando è il momento di sostituire il filtro e ordina facilmente una sostituzione direttamente tramite l'app (3).

Seguire la spia di dispositivo pronto all'uso del filtro intelligente sul dispositivo

Seguire la spia di dispositivo pronto all'uso del filtro intelligente sul dispositivo

Il dispositivo Philips indica quando pulire il pre-filtro e quando sostituire il filtro. Questa operazione richiede meno di un minuto. La manutenzione del dispositivo è semplice e garantisce aria pulita e sana.

Fino a 12 mesi di utilizzo

Fino a 12 mesi di utilizzo

Il filtro a carboni attivi Philips offre una protezione costante e garantisce un filtraggio ottimale fino a un anno. (1)

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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Esclusioni di responsabilità

  1. (1) La vita utile consigliata è calcolata in base al tempo medio di utilizzo degli utenti Philips e ai dati sul livello di inquinamento urbano dell'OMS. La vita utile effettiva è influenzata dagli ambienti e dalle frequenze di utilizzo.

  2. (2) Applicabile solo ai modelli selezionati con connettività

  3. (3) Applicabile solo nei Paesi in cui è disponibile il negozio Philips

  4. (4) Il materiale del filtro HEPA NanoProtect offre una minore resistenza al flusso d'aria rispetto al materiale di un filtro HEPA H13, consentendo a un purificatore d'aria Philips con NanoProtect di erogare aria pulita (CADR) con un tasso più elevato rispetto a un filtro HEPA H13 certificato di dimensioni equivalenti

  5. (5) Dall'aria che passa attraverso il filtro, test con aerosol di NaCl condotti da iUTA secondo lo standard DIN71460-1.

  6. (6) Contingenti sul filtro utilizzato con il purificatore Philips AC1711 o 1715

  7. (7) Test sul tasso di riduzione dei microbi condotto presso Airmid Healthgroup Ltd. Test effettuato in una stanza di 28,5 m³ contaminata con influenza a diffusione aerea A(H1N1).

  8. (8) Test sul tasso di riduzione dei microbi presso laboratorio esterno, in una stanza contaminata con aerosol di coronavirus aviario (IBV), con filtro HEPA NanoProtect Philips.