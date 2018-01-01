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Garanzia di 2 anni
FY5182/30
Protezione potente per prestazioni ottimali
Il filtro a carboni attivi Philips cattura efficacemente odori e gas pericolosi inalabili come VOC, ozono e formaldeide eliminandoli dall'aria di casa e mantenendola pulita e sicura.
Fino a 12 mesi di vita utile
Filtra gas e odori
Monitora la vita utile e lo stato del filtro quando e dove vuoi grazie all'app CleanHome+ (2). Ricevi un avviso quando è il momento di sostituire il filtro e ordina facilmente una sostituzione direttamente tramite l'app (3).
Il dispositivo Philips indica quando pulire il pre-filtro e quando sostituire il filtro. Questa operazione richiede meno di un minuto. La manutenzione del dispositivo è semplice e garantisce aria pulita e sana.
Il filtro a carboni attivi Philips offre una protezione costante e garantisce un filtraggio ottimale fino a un anno. (1)
Recensioni
(1) La vita utile consigliata è calcolata in base al tempo medio di utilizzo degli utenti Philips e ai dati sul livello di inquinamento urbano dell'OMS. La vita utile effettiva è influenzata dagli ambienti e dalle frequenze di utilizzo.
(2) Applicabile solo ai modelli selezionati con connettività
(3) Applicabile solo nei Paesi in cui è disponibile il negozio Philips
(4) Il materiale del filtro HEPA NanoProtect offre una minore resistenza al flusso d'aria rispetto al materiale di un filtro HEPA H13, consentendo a un purificatore d'aria Philips con NanoProtect di erogare aria pulita (CADR) con un tasso più elevato rispetto a un filtro HEPA H13 certificato di dimensioni equivalenti
(5) Dall'aria che passa attraverso il filtro, test con aerosol di NaCl condotti da iUTA secondo lo standard DIN71460-1.
(6) Contingenti sul filtro utilizzato con il purificatore Philips AC1711 o 1715
(7) Test sul tasso di riduzione dei microbi condotto presso Airmid Healthgroup Ltd. Test effettuato in una stanza di 28,5 m³ contaminata con influenza a diffusione aerea A(H1N1).
(8) Test sul tasso di riduzione dei microbi presso laboratorio esterno, in una stanza contaminata con aerosol di coronavirus aviario (IBV), con filtro HEPA NanoProtect Philips.