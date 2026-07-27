ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Filtro di umidificazione originale per Serie 2000
  • Filtro di umidificazione originale per Serie 2000
  • Filtro di umidificazione originale per Serie 2000
  • Filtro di umidificazione originale per Serie 2000
  • Filtro di umidificazione originale per Serie 2000
  • Filtro di umidificazione originale per Serie 2000
  • Filtro di umidificazione originale per Serie 2000
  • Filtro di umidificazione originale per Serie 2000

Umidificatore Serie 2000Filtro di umidificazione

FY1190/30

Filtro di umidificazione originale per Serie 2000
Il filtro di umidificazione originale di Philips si adatta perfettamente al tuo apparecchio, garantendo prestazioni sempre elevate. Sfrutta la tecnologia NanoCloud per rilasciare particelle invisibili, umidificando l'aria e riducendo la diffusione dei batteri del 99% (1)
Vedi tutti i vantaggi
Prodotti compatibili
Umidificatore d'aria

Umidificatore d'aria
Serie 2000

HU2510/10R1

Serie 2000

Serie 2000
Umidificatore d'aria

HU2510/10

Tecnologia NanoCloud con umidificazione all'insegna dell'igiene

Filtro di umidificazione originale per Serie 2000

  • Compatibile con Serie 2000

  • Contenuto della confezione: 1 filtro

  • Durata fino a 6 mesi

  • Filtro originale Philips

Compatibile con umidificatori Philips Serie 2000

Compatibile con umidificatori Philips Serie 2000

Filtri sostitutivi per umidificatore Philips Serie 2000: HU2510. Il numero di modello dell'umidificatore si trova sulla parte inferiore del dispositivo.

Lunga durata fino a 6 mesi

Lunga durata fino a 6 mesi

I filtri garantiscono prestazioni ottimali fino a 6 mesi (1), riducendo problemi e costi.

Filtro originale Philips per le migliori prestazioni

Filtro originale Philips per le migliori prestazioni

Il filtro originale Philips è progettato per adattarsi perfettamente al tuo apparecchio. Per prestazioni ottimali, utilizza sempre il filtro Philips originale.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. (1) Media calcolata. La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.

  2. (2) Rispetto ai moduli umidificatore a ultrasuoni standard che non contengono una tecnologia aggiuntiva per ridurre la diffusione dei batteri, secondo i test effettuati da un laboratorio indipendente.