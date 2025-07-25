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Il filtro Philips EPA12 per il tuo aspirapolvere cattura il 99,5% delle polveri sottili per un ambiente senza polvere. Per ottenere risultati ottimali, il filtro dovrebbe essere sostituito una volta all'anno.

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  • 25 July 2025

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