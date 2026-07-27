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  • Filtro sostitutivo EPA12 originale Philips
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Fuori produzione

Filtro di scarico s-filter®

FC8031/00

Filtro sostitutivo EPA12 originale Philips
Il filtro Philips EPA12 per il tuo aspirapolvere cattura il 99,5% delle polveri sottili per un ambiente senza polvere. Per ottenere risultati ottimali, il filtro dovrebbe essere sostituito una volta all'anno.
Vedi tutti i vantaggi
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Il filtro EPA12 cattura oltre il 99,5% delle polveri sottili

Filtro sostitutivo EPA12 originale Philips

  • 1 filtro di scarico EPA12

  • s-filter® misura standard

  • Cattura oltre il 99,5 % di polvere

s-filter® di misura standard facilmente sostituibile

Il filtro di scarico s-filter® è un filtro standard ampiamente disponibile e facilmente riconoscibile grazie al logo. Può essere utilizzato con vari tipi di aspirapolvere Philips e con gli aspirapolveri Electrolux, AEG, Volta e Tornado.

Filtro di scarico EPA12 per un filtraggio eccellente

Filtro di scarico EPA12 per un filtraggio eccellente

Il filtro EPA12 cattura più del 99,5% delle polveri sottili, prima che l'aria venga espulsa nuovamente nella stanza, per un ambiente domestico pulito e senza polvere. Il filtro dovrebbe essere sostituito una volta all'anno.

Sostituire ogni 12 mesi per prestazioni prolungate

Sostituire ogni 12 mesi per prestazioni prolungate

Per ottenere prestazioni e filtraggio ottimali, si consiglia di sostituire il filtro ogni 12 mesi.

Specifiche tecniche

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