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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FC8031/00
FC8780/19R1
FC8786/09R1
FC8785/09R0
FC8727/09R1
FC8781/09R1
FC8955/09R1
FC9920/69R1
FC8781/19R1
FC8782/09R1
FC8780/09
1 filtro di scarico EPA12
s-filter® misura standard
Cattura oltre il 99,5 % di polvere
Il filtro di scarico s-filter® è un filtro standard ampiamente disponibile e facilmente riconoscibile grazie al logo. Può essere utilizzato con vari tipi di aspirapolvere Philips e con gli aspirapolveri Electrolux, AEG, Volta e Tornado.
Il filtro EPA12 cattura più del 99,5% delle polveri sottili, prima che l'aria venga espulsa nuovamente nella stanza, per un ambiente domestico pulito e senza polvere. Il filtro dovrebbe essere sostituito una volta all'anno.
Per ottenere prestazioni e filtraggio ottimali, si consiglia di sostituire il filtro ogni 12 mesi.
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