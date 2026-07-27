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Tutte le serie

  • Ottimi risultati e sicurezza su tutti i tessuti stirabili
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Nuova

Ferro da stiro Philips Serie 6000Ferri da stiro di alta qualità

DST6120/80

Ottimi risultati e sicurezza su tutti i tessuti stirabili
Prova le eccezionali prestazioni e la sicurezza del ferro da stiro Philips Serie 6000, progettato per tutti i tessuti stirabili. Eroga vapore continuo fino a 45 g/min e un potente colpo di vapore fino a 190 g per ottenere risultati eccezionali senza il rischio di bruciature.
Vedi tutti i vantaggi

Sicuro al 100%, anche su tessuti delicati.

Ottimi risultati e sicurezza su tutti i tessuti stirabili

  • Vapore fino a 45 g/min + colpo di vapore fino a 190 g per rimuovere le pieghe ostinate

  • La tecnologia antigoccia previene le fuoriuscite di acqua

  • OptimalTEMP: zero bruciature su tutti i tessuti stirabili

  • Piastra SteamGlide Plus per una straordinaria scorrevolezza

  • Serbatoio da 300 ml + spegnimento automatico per la massima sicurezza

Eroga vapore fino a 45 g/min per rimuovere le pieghe più velocemente.

Eroga vapore fino a 45 g/min per rimuovere le pieghe più velocemente.

Con un'erogazione continua di vapore a 45 g/min, puoi rimuovere le pieghe in modo più rapido ed efficace.

Rimuove le pieghe più ostinate con il potente colpo di vapore a 190 g.

Rimuove le pieghe più ostinate con il potente colpo di vapore a 190 g.

Il colpo di vapore offre una potenza extra per affrontare le pieghe più ostinate sui tessuti più spessi, erogando fino a 190 g di vapore per una stiratura più efficiente.

Temperatura perfetta per tutti i tessuti con OptimalTEMP

Temperatura perfetta per tutti i tessuti con OptimalTEMP

Un'impostazione della temperatura ottimale per tutti i tessuti stirabili. Protezione dalle bruciature garantita. Grazie alla tecnologia OptimalTEMP, possiamo garantire che questo ferro non provocherà bruciature su alcun tipo di tessuto stirabile e che potrete stirare qualsiasi capo, dai jeans alla seta, dal lino al cashmere in modo sicuro, in qualsiasi ordine, senza attendere la regolazione della temperatura o preoccuparvi di stirare gli indumenti in un dato ordine

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. testato da un istituto indipendente per E. coli, S. aureus, C. albicans e acari su un tempo di stiratura a vapore di 10 secondi su cotone