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Serie 1000Ferro da stiro a vapore

DST1030/20

Rapido e pratico
La Serie 1000 rende la stiratura facile e veloce grazie alla piastra antiaderente e all'impostazione del vapore variabile che consente di rimuovere efficacemente le pieghe su qualsiasi tipo di tessuto. Il capiente serbatoio ti permette di stirare più capi senza necessità di rabboccare l'acqua.
Vedi tutti i vantaggi

Richiede meno ricariche d'acqua*

Rapido e pratico

  • Potenza 2000W

  • Colpo vapore fino a 90 g

  • Serbatoio acqua da 250 ml

  • Piastra a 2 strati antiaderente

  • Sistema anticalcare

Modalità Eco per un ridotto consumo energetico

Modalità Eco per un ridotto consumo energetico

La modalità Eco assicura un ridotto consumo energetico che consente di risparmiare sui costi e favorisce la sostenibilità.

Facile controllo della temperatura

Facile controllo della temperatura

Il comando per la regolazione della temperatura e del vapore è accurato e facile da usare e ti permette di avere sempre il livello di temperatura e vapore più adeguato per i tuoi capi.

Soluzione anticalcare

Soluzione anticalcare

Funzione Calc-Clean per prolungare la vita del ferro da stiro

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. rispetto a Philips Featherlight Plus

  2. Testato esternamente su tessuto di cotone per E. Coli, S. Aureus e C. Albicans, tempo di stiratura a vapore: 10 secondi.