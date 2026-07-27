Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
DST1030/20
Potenza 2000W
Colpo vapore fino a 90 g
Serbatoio acqua da 250 ml
Piastra a 2 strati antiaderente
Sistema anticalcare
La modalità Eco assicura un ridotto consumo energetico che consente di risparmiare sui costi e favorisce la sostenibilità.
Il comando per la regolazione della temperatura e del vapore è accurato e facile da usare e ti permette di avere sempre il livello di temperatura e vapore più adeguato per i tuoi capi.
Funzione Calc-Clean per prolungare la vita del ferro da stiro
Recensioni
rispetto a Philips Featherlight Plus
Testato esternamente su tessuto di cotone per E. Coli, S. Aureus e C. Albicans, tempo di stiratura a vapore: 10 secondi.