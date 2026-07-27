Ampia copertura del flusso d'aria per un raffrescamento confortevole

La nostra presa d'aria è progettata per essere ampia e alta, garantendo la massima copertura e un raffrescamento rapido dell'intera stanza. Grazie alla funzione di oscillazione a 60°, la ventola può raggiungere qualsiasi punto della stanza, garantendo la massima freschezza e comodità.