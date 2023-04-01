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      Serie 5000 Torre ventilatore

      CX5535/11

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni

      Raffrescamento silenzioso, ma potente

      Goditi un raffrescamento potente ma silenzioso con un consumo energetico minimo. Progettata per prestazioni elevate, questa torre ventilatore con sistema di oscillazione automatico garantisce un rapido raffrescamento dell'intera stanza. In alternativa, può anche infondere l'aria con le tue essenze preferiti.

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      Serie 5000
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      Serie 5000

      Torre ventilatore

      totale

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      Raffrescamento silenzioso, ma potente

      Prestazioni, qualità e comfort

      • Design slim da 105 cm
      • Con diffusore per aromaterapia
      • Design sottile da 105 cm
      • Adatto per la diffusione dell'aroma
      Ampia copertura del flusso d'aria per un raffrescamento confortevole

      Ampia copertura del flusso d'aria per un raffrescamento confortevole

      La nostra presa d'aria è progettata per essere ampia e alta, garantendo la massima copertura e un raffrescamento rapido dell'intera stanza. Grazie alla funzione di oscillazione a 60°, la ventola può raggiungere qualsiasi punto della stanza, garantendo la massima freschezza e comodità.

      Componente aggiuntivo per aromaterapia

      Componente aggiuntivo per aromaterapia

      Migliora l'esperienza rinfrescante infondendo la brezza con i tuoi oli essenziali preferiti, creando un'atmosfera sensoriale rilassante e ringiovanente. Il diffusore di aroma aggiuntivo opzionale ti consente di creare l'atmosfera perfetta per il relax e il benessere (1).

      Modalità silenziosa per notti confortevoli

      Modalità silenziosa per notti confortevoli

      Goditi una notte di sonno fresco e tranquillo con la modalità silenziosa. Questa modalità riduce gradualmente la velocità della ventola all'impostazione più bassa consentendoti di addormentarti in modo naturale e risparmiando energia.

      Senti la brezza con la modalità brezza naturale

      Senti la brezza con la modalità brezza naturale

      Porta la sensazione rinfrescante della brezza all'aperto nella tua stanza con la modalità brezza naturale e goditi un'esperienza interna più naturale e rinvigorente.

      Una modalità per ogni momento

      Una modalità per ogni momento

      Personalizza completamente le prestazioni della tua torre ventilatore in base alle tue esigenze, sia che tu preferisca una brezza delicata o un getto d'aria più potente, grazie alle tre impostazioni di velocità. Con tre modalità versatili (normale, vento naturale, riposo silenzioso), puoi scegliere la modalità perfetta per soddisfare le tue preferenze e personalizzare completamente il tuo comfort.

      Risparmia energia con la funzione timer

      Risparmia energia con la funzione timer

      Imposta il timer su qualsiasi intervallo di tempo compreso tra 1 e 7 ore, per goderti una brezza fredda per la quantità di tempo perfetta, risparmiando energia e riducendo i costi. La nostra ventola tower da 40W è a basso consumo energetico e utilizza meno energia rispetto a una lampadina tradizionale.

      L'oscillazione a 60° è in grado di raggiungere qualsiasi area

      L'oscillazione a 60° è in grado di raggiungere qualsiasi area

      Oscillazione ottimale che garantisce la circolazione dell'aria in tutta la stanza. Niente più punti caldi o aria rassicurante, semplicemente un'esperienza piacevole e fresca.

      Design sottile e salvaspazio

      Design sottile e salvaspazio

      Un design minimalista e accattivante che si abbina perfettamente a qualsiasi arredamento. Il design sottile e salvaspazio lo rende perfetto per l'uso in camere da letto, uffici, cucine e in altre aree in cui lo spazio è essenziale. Posiziona il tuo ventilatore a torre in un angolo o contro una parete senza che sia di intralcio.

      Praticità a portata di mano grazie al telecomando e al pannello touch

      Praticità a portata di mano grazie al telecomando e al pannello touch

      Il pannello di controllo touch e il telecomando ergonomico rendono il ventilatore a torre piacevole da utilizzare e da avere in qualsiasi stanza.

      Testato per durata e qualità

      Testato per durata e qualità

      Scegliendo Philips, scegli un marchio affidabile con oltre 80 anni di esperienza e innovazione nel settore dell'aria. I nostri ventilatori a torre hanno superato oltre 110 test obbligatori per garantire un comfort affidabile e duraturo, oggi e in futuro.

      Motore in rame resistente e ad alte prestazioni

      Motore in rame resistente e ad alte prestazioni

      Il nostro motore in rame di alta qualità è costruito per offrire prestazioni eccellenti, giorno dopo giorno. Genera un potente flusso d'aria riducendo al minimo il rumore, offrendo il meglio in termini di prestazioni e comfort.

      Maggiore tranquillità grazie al blocco bambini

      Maggiore tranquillità grazie al blocco bambini

      Tieni al sicuro i tuoi bambini e il ventilatore a torre. Questa funzione di sicurezza impedisce ai bambini di manomettere le impostazioni del ventilatore e ti consente di rilassarti senza preoccupazioni.

      Raffr ultra-silenz., a 28 dB

      Raffr ultra-silenz., a 28 dB

      A 28 dB, il ventilatore è persino più silenzioso di un sussurro, alla velocità minima. Goditi un ambiente tranquillo per lavorare, leggere e dormire senza distrazioni.

      Specifiche tecniche

      • Specifiche generali

        Tipo di prodotto
        Ventilatore a torre
        Colore
        Grigio scuro
        Materiale primario
        Plastica

      • Specifiche tecniche

        Potenza massima
        40W
        Livello audio minimo
        28 dB(A)
        Livello audio massimo
        46 dB(A)

      • Prestazioni

        Flusso d'aria della ventola
        2230 m³/h

      • Utilizzo

        Modalità silenziosa
        Modalità naturale
        Diffusore di aroma
        Impostazioni di velocità
        3
        Timer
        Lunghezza cavo
        1,8 m
        Oscillazione
        60°
        Interfaccia
        Tatto
        Telecomando

      • Funzionalità di sicurezza

        Blocco accesso

      • Peso e dimensioni

        Lunghezza prodotto
        31,0 cm
        Larghezza prodotto
        31,0 cm
        Altezza prodotto
        104,8 cm
        Peso prodotto
        4,5 kg
        Lunghezza confezione
        23,8 cm
        Larghezza confezione
        23,8 cm
        Altezza confezione
        109,5 cm
        Peso confezione
        6,1 kg

      • Efficienza energetica

        Consumo energetico in stand-by
        <2W
        Voltaggio
        220-240V
        Frequenza
        50/60 Hz

      • Manutenzione

        Garanzia
        2 anni

      • Compatibilità

        Accessori inclusi (x1)
        Piastrina profumata
        Accessorio compatibile (non incluso)
        FY5100

      • Paese di origine

        Prodotto in
        Cina

      Badge-D2C

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      • (1) Non sono inclusi oli essenziali con l'acquisto di questo prodotto.
      • (2) livello sonoro medio, basato su IEC 60704-2-7:2020.

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