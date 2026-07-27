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Garanzia di 2 anni
CX5535/11
Design slim da 105 cm
Con diffusore per aromaterapia
Design sottile da 105 cm
Adatto per la diffusione dell'aroma
La nostra presa d'aria è progettata per essere ampia e alta, garantendo la massima copertura e un raffrescamento rapido dell'intera stanza. Grazie alla funzione di oscillazione a 60°, la ventola può raggiungere qualsiasi punto della stanza, garantendo la massima freschezza e comodità.
Migliora l'esperienza rinfrescante infondendo la brezza con i tuoi oli essenziali preferiti, creando un'atmosfera sensoriale rilassante e ringiovanente. Il diffusore di aroma aggiuntivo opzionale ti consente di creare l'atmosfera perfetta per il relax e il benessere (1).
Goditi una notte di sonno fresco e tranquillo con la modalità silenziosa. Questa modalità riduce gradualmente la velocità della ventola all'impostazione più bassa consentendoti di addormentarti in modo naturale e risparmiando energia.
Recensioni
(1) Non sono inclusi oli essenziali con l'acquisto di questo prodotto.
(2) livello sonoro medio, basato su IEC 60704-2-7:2020.