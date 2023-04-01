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CX5535/11
Raffrescamento silenzioso, ma potente
Goditi un raffrescamento potente ma silenzioso con un consumo energetico minimo. Progettata per prestazioni elevate, questa torre ventilatore con sistema di oscillazione automatico garantisce un rapido raffrescamento dell'intera stanza. In alternativa, può anche infondere l'aria con le tue essenze preferiti.Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Torre ventilatore
totale
recurring payment
La nostra presa d'aria è progettata per essere ampia e alta, garantendo la massima copertura e un raffrescamento rapido dell'intera stanza. Grazie alla funzione di oscillazione a 60°, la ventola può raggiungere qualsiasi punto della stanza, garantendo la massima freschezza e comodità.
Migliora l'esperienza rinfrescante infondendo la brezza con i tuoi oli essenziali preferiti, creando un'atmosfera sensoriale rilassante e ringiovanente. Il diffusore di aroma aggiuntivo opzionale ti consente di creare l'atmosfera perfetta per il relax e il benessere (1).
Goditi una notte di sonno fresco e tranquillo con la modalità silenziosa. Questa modalità riduce gradualmente la velocità della ventola all'impostazione più bassa consentendoti di addormentarti in modo naturale e risparmiando energia.
Porta la sensazione rinfrescante della brezza all'aperto nella tua stanza con la modalità brezza naturale e goditi un'esperienza interna più naturale e rinvigorente.
Personalizza completamente le prestazioni della tua torre ventilatore in base alle tue esigenze, sia che tu preferisca una brezza delicata o un getto d'aria più potente, grazie alle tre impostazioni di velocità. Con tre modalità versatili (normale, vento naturale, riposo silenzioso), puoi scegliere la modalità perfetta per soddisfare le tue preferenze e personalizzare completamente il tuo comfort.
Imposta il timer su qualsiasi intervallo di tempo compreso tra 1 e 7 ore, per goderti una brezza fredda per la quantità di tempo perfetta, risparmiando energia e riducendo i costi. La nostra ventola tower da 40W è a basso consumo energetico e utilizza meno energia rispetto a una lampadina tradizionale.
Oscillazione ottimale che garantisce la circolazione dell'aria in tutta la stanza. Niente più punti caldi o aria rassicurante, semplicemente un'esperienza piacevole e fresca.
Un design minimalista e accattivante che si abbina perfettamente a qualsiasi arredamento. Il design sottile e salvaspazio lo rende perfetto per l'uso in camere da letto, uffici, cucine e in altre aree in cui lo spazio è essenziale. Posiziona il tuo ventilatore a torre in un angolo o contro una parete senza che sia di intralcio.
Il pannello di controllo touch e il telecomando ergonomico rendono il ventilatore a torre piacevole da utilizzare e da avere in qualsiasi stanza.
Scegliendo Philips, scegli un marchio affidabile con oltre 80 anni di esperienza e innovazione nel settore dell'aria. I nostri ventilatori a torre hanno superato oltre 110 test obbligatori per garantire un comfort affidabile e duraturo, oggi e in futuro.
Il nostro motore in rame di alta qualità è costruito per offrire prestazioni eccellenti, giorno dopo giorno. Genera un potente flusso d'aria riducendo al minimo il rumore, offrendo il meglio in termini di prestazioni e comfort.
Tieni al sicuro i tuoi bambini e il ventilatore a torre. Questa funzione di sicurezza impedisce ai bambini di manomettere le impostazioni del ventilatore e ti consente di rilassarti senza preoccupazioni.
A 28 dB, il ventilatore è persino più silenzioso di un sussurro, alla velocità minima. Goditi un ambiente tranquillo per lavorare, leggere e dormire senza distrazioni.
Specifiche generali
Specifiche tecniche
Prestazioni
Utilizzo
Funzionalità di sicurezza
Peso e dimensioni
Efficienza energetica
Manutenzione
Compatibilità
Paese di origine
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