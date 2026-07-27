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Tutte le serie

  • Raffrescamento silenzioso, ma potente
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Serie 5000Torre ventilatore

CX5535/11

Raffrescamento silenzioso, ma potente
Goditi un raffrescamento potente ma silenzioso con un consumo energetico minimo. Progettata per prestazioni elevate, questa torre ventilatore con sistema di oscillazione automatico garantisce un rapido raffrescamento dell'intera stanza. In alternativa, può anche infondere l'aria con le tue essenze preferiti.
Vedi tutti i vantaggi

Prestazioni, qualità e comfort

Raffrescamento silenzioso, ma potente

  • Design slim da 105 cm

  • Con diffusore per aromaterapia

  • Design sottile da 105 cm

  • Adatto per la diffusione dell'aroma

Ampia copertura del flusso d'aria per un raffrescamento confortevole

Ampia copertura del flusso d'aria per un raffrescamento confortevole

La nostra presa d'aria è progettata per essere ampia e alta, garantendo la massima copertura e un raffrescamento rapido dell'intera stanza. Grazie alla funzione di oscillazione a 60°, la ventola può raggiungere qualsiasi punto della stanza, garantendo la massima freschezza e comodità.

Componente aggiuntivo per aromaterapia

Componente aggiuntivo per aromaterapia

Migliora l'esperienza rinfrescante infondendo la brezza con i tuoi oli essenziali preferiti, creando un'atmosfera sensoriale rilassante e ringiovanente. Il diffusore di aroma aggiuntivo opzionale ti consente di creare l'atmosfera perfetta per il relax e il benessere (1).

Modalità silenziosa per notti confortevoli

Modalità silenziosa per notti confortevoli

Goditi una notte di sonno fresco e tranquillo con la modalità silenziosa. Questa modalità riduce gradualmente la velocità della ventola all'impostazione più bassa consentendoti di addormentarti in modo naturale e risparmiando energia.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. (1) Non sono inclusi oli essenziali con l'acquisto di questo prodotto.

  2. (2) livello sonoro medio, basato su IEC 60704-2-7:2020.