Design sottile e salvaspazio

Un design minimalista e accattivante che si abbina perfettamente a qualsiasi arredamento. Il design sottile e salvaspazio lo rende perfetto per l'uso in camere da letto, uffici, cucine e in altre aree in cui lo spazio è essenziale. Posiziona il tuo ventilatore a torre in un angolo o contro una parete senza che sia di intralcio.