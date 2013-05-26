Il tuo sistema musicale di intrattenimento mobile

Senti la tua musica con gli altoparlanti stero Philips per auto CSP6911. Questi altoparlanti a 3 vie di 16 x 24 cm hanno una potenza massima di 300 W e un cono ovale composto di polipropilene con un dome tweeter in PEI morbido per garantire dettagli impeccabili e bassi profondi.