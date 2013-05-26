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Fuori produzione

Altoparlante coassiale per auto

CSP6911/00

Il tuo sistema musicale di intrattenimento mobile

Senti la tua musica con gli altoparlanti stero Philips per auto CSP6911. Questi altoparlanti a 3 vie di 16 x 24 cm hanno una potenza massima di 300 W e un cono ovale composto di polipropilene con un dome tweeter in PEI morbido per garantire dettagli impeccabili e bassi profondi.

Vedi tutti i vantaggi

con audio stereo a 3 vie per un suono chiaro

Il tuo sistema musicale di intrattenimento mobile

  • 6 x 9"

  • 3 vie

  • Potenza massima 300 W

Gestione potenza RMS da 50 W

Cono ovale composto di polipropilene arricchito, bassi profondi

Cono ovale composto di polipropilene arricchito, bassi profondi

Dome tweeter in PEI morbido per toni caldi e dettagliati

Dome tweeter in PEI morbido per toni caldi e dettagliati

Il PEI (polieterimmide) è un materiale ideale per i dome tweeter grazie al suo peso leggero, alla resistenza alla trazione, nonché alla stabilità e resistenza alle alte temperature. All'interno del tweeter, il piccolo diaframma (l'apertura del dome) produce toni ad alta frequenza. Questi dome in PEI possono catturare anche i toni più elevati per rendere la musica ricca di dettagli, corposa e con l'intera gamma degli alti. La forma del dome inoltre diffonde l'audio consentendo di ascoltare le note alte da ogni sedile della macchina.

Specifiche tecniche

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