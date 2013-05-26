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Fuori produzione
CSP6911/00
Il tuo sistema musicale di intrattenimento mobile
Senti la tua musica con gli altoparlanti stero Philips per auto CSP6911. Questi altoparlanti a 3 vie di 16 x 24 cm hanno una potenza massima di 300 W e un cono ovale composto di polipropilene con un dome tweeter in PEI morbido per garantire dettagli impeccabili e bassi profondi.
6 x 9"
3 vie
Potenza massima 300 W
Il PEI (polieterimmide) è un materiale ideale per i dome tweeter grazie al suo peso leggero, alla resistenza alla trazione, nonché alla stabilità e resistenza alle alte temperature. All'interno del tweeter, il piccolo diaframma (l'apertura del dome) produce toni ad alta frequenza. Questi dome in PEI possono catturare anche i toni più elevati per rendere la musica ricca di dettagli, corposa e con l'intera gamma degli alti. La forma del dome inoltre diffonde l'audio consentendo di ascoltare le note alte da ogni sedile della macchina.
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