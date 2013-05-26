Cono leggero in polipropilene per una diffusione audio chiara

All'interno degli altoparlanti, è presente un diaframma posto su un sistema voice coil che produce un'onda alla ricezione di un segnale in ingresso. L'onda viene successivamente trasformata in un'onda sonora. Il polipropilene è una delle plastiche più leggere mai inventate ed è un materiale perfetto per i diaframmi degli altoparlanti in virtù del suo peso e della sua elevata resistenza, robustezza e tolleranza alle alte temperature. Questi coni in polipropilene consentono di riprodurre musica di alta qualità reagendo anche ai segnali acustici più impercettibili per un audio chiaro e vivace.