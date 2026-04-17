Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Tutte le serie
Viva Collection Bicchiere da viaggio con coperchio
Supporto
CP0842
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
Per semplificarti la vita, prepara i tuoi frullati preferiti direttamente nel bicchiere da viaggio Philips. Frulla, chiudi e vai.
HR2621/90R1
Viva CollectionFrullatore a immersione ProMix - Ricondizionato
Viva CollectionFrullatore a immersione ProMix
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti