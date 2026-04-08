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Coperchio caraffa per il latte Philips
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Parte superiore della caraffa per il latte Philips. Compatibile con Philips serie 4000, serie Incanto, serie GranBaristo, serie PicoBaristo, serie EP, Philips serie 5000.
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