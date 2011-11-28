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Software e driver

Aggiornamento software

  • versione: V598
  • ZIP file, 4.9 MB
  • 28 November 2011

Cronologia del firmware

  • versione: V598
  • PDF file, 52.8 kB
  • 9 December 2011

Manuali e documentazione

Brochure commerciale localizzata

  • PDF file, 1.5 MB
  • 4 December 2023

Istruzioni d'uso

  • PDF file, 529.5 kB
  • 22 November 2023

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