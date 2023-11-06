Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Per gambe e zone sensibili
+ 1 accessorio
L'efficace sistema di epilazione lascia la pelle liscia e senza peli per settimane
2 impostazioni di velocità per rimuovere i peli più sottili e più spessi, per un trattamento di epilazione personalizzato.
La forma arrotondata si adatta perfettamente alla mano per un'eliminazione più comoda dei peli. Ed è anche bella da vedere.
4.4
su 5
474
Recensioni
96%
di utenti consiglia questo prodotto
Elena 67
06/11/2023
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
E’ un prodotto molto valido ed economico, lo consiglio a chi non vuole spendere molto!
Pro
Facile
Contro
Il cavo elettrico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Essential BRE265/00 Epilatore compatto con cavo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Essential BRE265/00 Epilatore compatto con cavo
Uccellino21
21/07/2021
Italia
Compratore verificato
Mai più senza
Tra un epilazione e l'altra passano quasi 10 giorno, perché riesce ad estirpare anche i peli più corti. Mai più senza@
Pro
Leggero e maneggevole
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Essential BRE225/00 Epilatore compatto con cavo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Essential BRE225/00 Epilatore compatto con cavo
Michelag95
08/04/2021
Italia
Parte della promozione
ottimo prodotto
Il prodotto è ottimo. Una volta utilizzato riesco a effettuare di nuovo l'epil dopo 15 giorni. Comodo e funzionale
Pro
ottima efficacia
Contro
niente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Essential BRE225/00 Epilatore compatto con cavo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Essential BRE225/00 Epilatore compatto con cavo