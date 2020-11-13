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Garanzia di 2 anni
Tecnologia ThermoProtect
Piastre infuse di cheratina
2 impostazioni di temperatura
La tecnologia ThermoProtect distribuisce uniformemente il calore lungo le piastre, proteggendo i capelli dal surriscaldamento.
Le piastre in ceramica con cheratina scorrono perfettamente sui capelli, per una piega semplice e rapida.
Temperatura regolabile fino a 220 °C per ottenere risultati duraturi e ridurre al minimo il rischio di danneggiare i capelli.
4.7
su 5
51
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Leone150cv
13/11/2020
Italia
Ottimo prodotto
Qualità e leggerezza del prodotto. Molto efficace.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StraightCare Essential BHS375/00 Piastra per capelli ThermoProtect
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StraightCare Essential BHS375/00 Piastra per capelli ThermoProtect
duana1245
15/06/2022
France
Incroyable !
Ce lisseur est vraiment incroyable ! Je l'utilise depuis presque 3 ans maintenant et rien à dire. Toutes les personnes qui l'ont testé ont étaient ravi. Il lisse vite, parfaitement bien et rend les cheveux doux et brillant. C'est le meilleur lisseur que j'ai vu de toute ma vie.
Contro
Aucun
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Questa revisione è stata effettuata per StraightCare Essential BHS378/00 Lisseur ThermoProtect
Sì, consiglio questo prodotto
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Berthe1964
03/12/2021
France
Compratore verificato
super produit le lissage est parfait
après avoir essayer plusieurs lisseur celui de chez philips est vraiment super à l'emploi je ne m'en passerait plus
Pro
le réglage des température
Contro
aucun
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StraightCare Essential BHS377/00 Lisseur ThermoProtect
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StraightCare Essential BHS377/00 Lisseur ThermoProtect