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Garanzia di 2 anni
2300 W
Tecnologia termoprotettiva
4x Ionic Care*
3 impostazioni di calore e 2 velocità
Il sensore di rilevamento del surriscaldamento ottimizza e controlla attivamente la temperatura dell'aria, proteggendo i capelli dai danni** causati dal surriscaldamento. Asciuga i capelli senza stress grazie alla tecnologia termoprotettiva.
Un getto d'aria più potente da 2300 W rende l'asciugatura più veloce del 20%**, proteggendo allo stesso tempo i tuoi capelli.
Il motore ad alte prestazioni di questo asciugacapelli è stato sviluppato per il mercato professionale. Genera una velocità dell'aria fino a 110 km/h****, per un'asciugatura rapida e uno stile eccezionale.
4.6
su 5
866
Recensioni
98%
di utenti consiglia questo prodotto
MaryF80
08/11/2021
Italia
Compratore verificato
Prodotto molto soddisfacente
Confermo la buona qualità del prodotto acquistato oramai qualche mese fa. Buona maneggevolezza, varietà del getto d’aria che si può regolare nell’intensità e nella portata del calibro. Lo riacquisterei senza dubbio
Pro
Qualità, affidabilità del marchio, ottima maneggevolezza
Contro
Bocchettone un po’ grande
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5000 Series BHD501/00 Asciugacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
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Ilovebooks985
12/10/2021
Italia
Compratore verificato
Ottimo Asciugacapelli Philips Advanced Serie 5000
Sto utilizzando l'asciugacapelli Philips Advanced Serie 5000 è devo dire che è un ottimo prodotto, sono rimasta positivamente colpita della sua qualità e dalle sue caratteristiche. È un'asciugacapelli che favorisce un'asciugatura rapida ma non aggressiva, anzi grazie al sistema dei doppi ioni e alla tecnologia termoprotettiva salvaguardia e protegge i capelli, i quali risultano morbidi e lucenti senza essere aggrediti dal calore. Si possono scegliere diverse temperature e diversi flussi d'aria in base alla caratteristica del proprio capello e allo styling che di vuole raggiungere. Il design dell'asciugacapelli è molto bello e moderno, i pulsanti offrono una facilità dell'utilizzo del prodotto ed è facile da maneggiare per cui non risulta per niente pesante quando si utilizza, il beccuccio di plastica dirige il getto dell'aria nella giusta direzione, infine il cavo ha un'ottima lunghezza. È un'asciugacapelli di cui non vorrò più farne a meno ed adattissimo alle mie esigenze per cui ottiene la mia piena approvazione.
Pro
Tecnologia termoprotettiva, sistema agli ioni, asciugatura rapida e velocità.
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5000 Series BHD501/00 Asciugacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
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Fresca86
07/09/2021
Italia
Parte della promozione
Piacevolmente soddisfatta
Bianco lucido è ben rifinito e solido, grazie anche agli ottimi materiali utilizzati per la sua realizzazione. Il manico dell'Asciugacapelli è ben calibrato, ci sono presenti i pulsanti scorrevoli che servono per regolare temperatura, velocità e per scegliere di utilizzare il colpo d’aria fredda per fissare la messa in piega. L'asciugacapelli è perfetto per chi ha molti capelli come me, perché essendo di 2100 Watt asciuga davvero in fretta. Il design è di alta qualità, maneggevole e soprattutto la termoregolazione aiuta moltissimo a non bruciarti i capelli perché mantiene sempre la stessa temperatura.
Pro
Maneggevole Velocità Temperatura
Contro
non è dotato di diffusore
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5000 Series BHD501/00 Asciugacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5000 Series BHD501/00 Asciugacapelli
rispetto al modello BHD350 con l'impostazione massima
impostazione termoprotettiva
* Rispetto a un asciugacapelli base
* * Testato in un laboratorio Philips con beccuccio all'impostazione massima