ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Asciugatura rapida senza danni da calore**
  • Asciugatura rapida senza danni da calore**
  • Asciugatura rapida senza danni da calore**
  • Asciugatura rapida senza danni da calore**
  • Asciugatura rapida senza danni da calore**
  • Asciugatura rapida senza danni da calore**
  • Asciugatura rapida senza danni da calore**
  • Asciugatura rapida senza danni da calore**
  • Asciugatura rapida senza danni da calore**
  • Asciugatura rapida senza danni da calore**
  • Asciugatura rapida senza danni da calore**
  • Asciugatura rapida senza danni da calore**
  • Asciugatura rapida senza danni da calore**
  • Asciugatura rapida senza danni da calore**
  • Asciugatura rapida senza danni da calore**
  • Asciugatura rapida senza danni da calore**
  • Asciugatura rapida senza danni da calore**
  • Asciugatura rapida senza danni da calore**
  • Asciugatura rapida senza danni da calore**
  • Asciugatura rapida senza danni da calore**

5000 SeriesAsciugacapelli

BHD501/00

4.7
| (19) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Asciugatura rapida senza danni da calore**
La tecnologia termoprotettiva offre la massima protezione dai danni causati dal calore, regolando attivamente la temperatura dell'aria dell'asciugacapelli a un livello ottimale.
Vedi tutti i vantaggi

con tecnologia termoprotettiva

Asciugatura rapida senza danni da calore**

  • 2100 W

  • Tecnologia termoprotettiva

  • 2x Ionic Care*

  • 3 impostazioni di calore e 2 velocità

Tecnologia termoprotettiva per la massima protezione dal calore

Tecnologia termoprotettiva per la massima protezione dal calore

Il sensore di rilevamento del surriscaldamento ottimizza e controlla attivamente la temperatura dell'aria, proteggendo i capelli dai danni** causati dal surriscaldamento. Asciuga i capelli senza stress grazie alla tecnologia termoprotettiva.

Asciugatura rapida per risultati professionali con 2100 W

Asciugatura rapida per risultati professionali con 2100 W

Questo asciugacapelli professionale da 2100 W genera un flusso d'aria davvero potente. La combinazione di potenza e velocità rende l'asciugatura e la messa in piega più rapide e semplici.

2x Ionic Care* per capelli luminosi, senza effetto crespo

2x Ionic Care* per capelli luminosi, senza effetto crespo

Questo potente sistema agli ioni genera fino a 40 milioni di ioni a ogni sessione di asciugatura, intensificando la luminosità dei tuoi capelli. Per capelli lucidi, senza effetto crespo.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.7

su 5

19

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

08/11/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto molto soddisfacente

Confermo la buona qualità del prodotto acquistato oramai qualche mese fa. Buona maneggevolezza, varietà del getto d’aria che si può regolare nell’intensità e nella portata del calibro. Lo riacquisterei senza dubbio

Pro

Qualità, affidabilità del marchio, ottima maneggevolezza

Contro

Bocchettone un po’ grande

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5000 Series BHD501/00 Asciugacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5000 Series BHD501/00 Asciugacapelli

12/10/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo Asciugacapelli Philips Advanced Serie 5000

Sto utilizzando l'asciugacapelli Philips Advanced Serie 5000 è devo dire che è un ottimo prodotto, sono rimasta positivamente colpita della sua qualità e dalle sue caratteristiche. È un'asciugacapelli che favorisce un'asciugatura rapida ma non aggressiva, anzi grazie al sistema dei doppi ioni e alla tecnologia termoprotettiva salvaguardia e protegge i capelli, i quali risultano morbidi e lucenti senza essere aggrediti dal calore. Si possono scegliere diverse temperature e diversi flussi d'aria in base alla caratteristica del proprio capello e allo styling che di vuole raggiungere. Il design dell'asciugacapelli è molto bello e moderno, i pulsanti offrono una facilità dell'utilizzo del prodotto ed è facile da maneggiare per cui non risulta per niente pesante quando si utilizza, il beccuccio di plastica dirige il getto dell'aria nella giusta direzione, infine il cavo ha un'ottima lunghezza. È un'asciugacapelli di cui non vorrò più farne a meno ed adattissimo alle mie esigenze per cui ottiene la mia piena approvazione.

Pro

Tecnologia termoprotettiva, sistema agli ioni, asciugatura rapida e velocità.

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5000 Series BHD501/00 Asciugacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5000 Series BHD501/00 Asciugacapelli

07/09/2021

Italia

Italia

Piacevolmente soddisfatta

Bianco lucido è ben rifinito e solido, grazie anche agli ottimi materiali utilizzati per la sua realizzazione. Il manico dell'Asciugacapelli è ben calibrato, ci sono presenti i pulsanti scorrevoli che servono per regolare temperatura, velocità e per scegliere di utilizzare il colpo d’aria fredda per fissare la messa in piega. L'asciugacapelli è perfetto per chi ha molti capelli come me, perché essendo di 2100 Watt asciuga davvero in fretta. Il design è di alta qualità, maneggevole e soprattutto la termoregolazione aiuta moltissimo a non bruciarti i capelli perché mantiene sempre la stessa temperatura.

Pro

Maneggevole Velocità Temperatura

Contro

non è dotato di diffusore

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5000 Series BHD501/00 Asciugacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5000 Series BHD501/00 Asciugacapelli

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. rispetto al modello BHD350 con l'impostazione massima

  2. impostazione termoprotettiva