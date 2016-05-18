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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
1600 W
Impostazione ThermoProtect
Impugnatura pieghevole
Voltaggio universale
Questo asciugacapelli da 1600 W crea un flusso d'aria ottimale per risultati splendidi ogni giorno.
L'impostazione ThermoProtect fornisce una temperatura di asciugatura ottimale e una protezione aggiuntiva dal surriscaldamento. Senza rinunciare a un flusso d'aria potente, avrai risultati eccellenti prendendoti cura dei tuoi capelli.
Il design compatto con impugnatura pieghevole rende l'asciugacapelli facile da trasportare, riporre e portare con sé ovunque.
4.2
su 5
49
Recensioni
98%
di utenti consiglia questo prodotto
joh89
18/05/2016
Italia
Ottimo prodotto
[Employee of philipsglobal] L'ho acquistato giusto ieri e già mi sto trovando molto bene. Sto apprezzando le sue caratteristiche. Il manico pieghevole è una gran bella cosa, permette di riporlo occupando poco spazio inoltre è comodo da portare con se in viaggio. La sua potenza lo rende molto veloce nell'asciugatura dei capelli. Ottimo prodotto davvero.
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Questa revisione è stata effettuata per Essential BHD006/00 Asciugacapelli
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Mima77
17/01/2022
Nederland
Geweldige Fohn
Ligt goed in de hand. Droogt je haren perfect. Is goed te richten. Handvat wordt niet warm. Handvat gaat niet plakken of anderszins. Mooi design.
Questa revisione è stata effettuata per Essential BHD002/00 Föhn
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heko19
13/02/2019
Deutschland
Haartrockner sehr gut und leise
guter Haartrockner, gut für den allgemein Gebrauch und auch für den Urlaub.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Essential BHD006/00 Haartrockner
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