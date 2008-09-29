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AJL308/12
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La Philips radiosveglia si spegne automaticamente.
Rumore durante la riproduzione radio sulla radio Philips.
Perchè le impostazioni del dispositivo vengono cancellate ogni volta che viene spento.
Alcuni brani vengono saltati sulla radiosveglia Philips
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