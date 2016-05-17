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Fuori produzione
AJL308/12
Svegliati con la foto dei tuoi cari
Perché non dare più significato alla routine quotidiana con la tua foto o la tua canzone preferita? La radiosveglia Philips dotata di display a colori da 7" e del funzionale slot per USB/schede SD può rendere l'inizio della tua giornata più piacevole.
La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.
Grazie alle numerose opzioni di trasferimento dei file disponibili, è possibile accedere facilmente e in maniera divertente a musica e foto tramite lo slot USB e quello per schede SD.
Visualizza le tue foto preferite mentre ascolti la musica che più ti piace o senti la radio FM. Basta selezionare l'opzione "Photo with music" (Foto con musica) dal menu e potrai vedere e ascoltare entrambe comodamente seduto. La radiosveglia Philips è dotata di uno slot USB e di uno per schede SD che ti permettono di riprodurre la tua musica preferita in formato MP3 e WMA e visualizzare le tue foto in formato digitale sul display LCD.
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2.3
su 5
7
Recensioni
Swakke62
17/05/2016
België
Eén van de betere die ik al heb gehad!
Deze zouden ze terug op de markt moeten brangen, eventueel een DAB+ uitvoering.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJL308 Klokradio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJL308 Klokradio
Blue4719
14/10/2011
Nederland
zeer tevreden
Wij hebben twee clockradio's in ons bezit ik vindt het alleen een minpunt dat de adapters vrij snel stuk waren we hebben ze alle twee al moeten vervangen en ik vindt de adapters vrij duur het had wel iets goedkoper gekunt
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJL308 Klokradio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJL308 Klokradio
pauld
28/11/2010
België
Goed maar bij te sturen
Clock radio werkt perfect maar niet te lang. Deze van ons heeft het 2 jaar gedaan en dan plots geen geluid en later geen beeld meer. Voor een clockradio heeft dit een korte levensduur maar anderzijds veelzijdig, verschillende aangename geluiden om mee wakker te worden en 2 programma's om te wekken, super. 1 minpunt is de fotogallerij, deze kan je met een memorcard laten afspelen maar de kaart kan niet gelezen worden door de computer. De kaart wordt door het fototoestel aangemaakt en er kunnen geen foto's opgeladen worden. Blijkbaar is het toestel niet meer te verkrijgen in de handel en toestellen van de concurentie zijn meestal duurder en niet zo veelzijdig als dit toestel.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJL308 Klokradio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJL308 Klokradio