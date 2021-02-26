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65PUS6703/12
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Cosa fare se la luce LED anteriore lampeggia in base a una sequenza regolare?
Cosa fare se il televisore non si accende?
Cosa fare quando il televisore non risponde al telecomando infrarossi?
Cosa fare nel caso in cui si ha difficoltà nello stabilire una connessione wireless?
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