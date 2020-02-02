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Fuori produzione

6700 seriesSmart TV LED UHD 4K ultra sottile

65PUS6703/12

3.7

| (354) Recensioni

Smart TV LED UHD 4K ultra sottile

Rilassati e goditi l'eccezionale qualità del 4K UHD su uno Smart TV incredibilmente semplice da usare. Accedi subito ai tuoi contenuti preferiti con SAPHI. La tecnologia Pixel Precise Ultra HD rende tutte le immagini fluide e nitide. E Ambilight unisce questi aspetti in modo armonico.

Vedi tutti i vantaggi
TV brand claim gold

Il 99,91% delle persone che provano Ambilight TV non vogliono più restituirlo. 1

con Ambilight su 3 lati

Smart TV LED UHD 4K ultra sottile

  • TV Ambilight da 164 cm (65")

  • Picture Performance Index 1100

  • HDR Plus

  • Pixel Precise Ultra HD

Micro Dimming per ottimizzare il contrasto sul tuo TV

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Grazie al nostro software speciale che analizza le immagini in 6.400 parti diverse, regolandole, puoi apprezzare contrasto e qualità delle immagini per un'esperienza visiva davvero realistica.

Bassi profondi e dialoghi chiari.

La tecnologia DTS HD ottimizza l'elaborazione del suono preservando l'audio originale in modo da offrire un sound migliore e dialoghi più chiari.

SAPHI. Il modo intelligente di guardare la televisione.

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SAPHI è un sistema operativo rapido e intuitivo che rende l'utilizzo del tuo Smart TV Philips davvero piacevole. Goditi la straordinaria qualità delle immagini e l'accesso con un solo tasto a un menu a icone intuitivo. Gestisci facilmente il tuo televisore e accedi rapidamente alle app popolari per Smart TV Philips, tra cui YouTube, Netflix e altro ancora.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.7

su 5

354

Recensioni

02/02/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo televisore in rapporto qualità prezzo

Non ho tante parole da dire,a mio parere è un ottimo televisore e per il prezzo ne vale di sicuro l'acquisto. Ambilight su 3 lati e accessoriato con le sue Philips Hue è stupendo

Pro

Prezzo,Ambilight

Contro

Menù difficoltoso

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 6700 series 50PUS6703 Smart TV LED UHD 4K ultra sottile

Data di utilizzo 2019-08-02

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 6700 series 50PUS6703 Smart TV LED UHD 4K ultra sottile

Data di utilizzo 2019-08-02

23/08/2019

Italia

Italia

Compratore verificato

Ambi light spettacolare

Innamorato da sempre di questi tv, immagini spettacolari

Pro

Ha tutto ciò che occorre

Contro

Telecomando poco prezioso, manca almeno una hdmi

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 6700 series 55PUS6703 Smart TV LED UHD 4K ultra sottile

Data di utilizzo 2018-07-23

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 6700 series 55PUS6703 Smart TV LED UHD 4K ultra sottile

Data di utilizzo 2018-07-23

23/01/2019

Italia

Italia

Un ottimo prodotto

Veramente un ottimo prodotto. Di grande qualità e tante facilitazioni. Consiglio vivamente.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 6700 series 55PUS6703 Smart TV LED UHD 4K ultra sottile

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 6700 series 55PUS6703 Smart TV LED UHD 4K ultra sottile

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Esclusioni di responsabilità

  1. In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni. 

  1. La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

  2. Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

  3. Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

  4. (Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.

  5. L'applicazione Philips MyRemote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Le offerte delle applicazioni per lo Smart TV variano a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv.

  7. Registrazione USB solo per canali digitali. Le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). Possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali.

  8. La compatibilità dipende dalla versione Android 4.2 per la certificazione WI-Fi miracast o versioni successive. Per maggiori informazioni, consulta la documentazione del tuo dispositivo.

  9. Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.