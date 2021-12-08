Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Supporto
43PUS7303/12
Fuori produzione
Reinstallare i canali nel televisore [DVB-C e DVB-T] (via cavo, antenna)
Cosa fare se la luce LED anteriore lampeggia in base a una sequenza regolare?
Cosa fare se il televisore non si accende?
Cosa fare quando il televisore non risponde al telecomando infrarossi?
Cosa fare se un'app del TV Philips non funziona?
Come aggiornare il software del TV Philips tramite USB?
Come collegare il televisore a internet?
Cosa fare nel caso in cui si ha difficoltà nello stabilire una connessione wireless?
Riorganizzare i canali sul televisore Philips (TPM17.1)
Come aggiornare il software del TV Philips da Internet?
Come si usa il Google Play Store su un televisore Android?
(VIDEO) Come trasmettere contenuti di app a Philips TV utilizzando Google Cast
(VIDEO) Come collegare Philips TV al Wi-Fi
(VIDEO) Come collegare un dispositivo esterno alla TV Philips
(VIDEO) Come associare il telecomando con la tua TV Philips
(VIDEO) Come aggiornare il software di controllo remoto
(VIDEO) Come riordinare i canali nella sua TV Philips
(VIDEO) Come si installano i canali nella sua nuova TV Philips?
(VIDEO) Come si configura la sua nuova TV Philips?
(VIDEO) Come si aggiorna il software del suo TV Philips tramite internet?
(VIDEO) Come personalizzare rapidamente le impostazioni dell’ immagine della sua TV Philips?
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto