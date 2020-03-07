Io è mia moglie siamo rimasti molto soddisfatti di questo televisore. I colori sono perfetti, l'ambilight è strepitoso, non potrò più tornare indietro. Cercavo un TV Android è ho trovato questo in offerta e non avendo mai avuto un Philips ero un po' scettico ma una volta a casa la soddisfazione è stata massima. Qualcuno lamenta una scarsa qualità delle immagini che io non noto assolutamente. Uso solo il digitale terrestre e vedo prevalentemente canali in hd. Certo con i canali non hd si nota un peggioramento ma assolutamente ininfluente nel giudizio finale. Della parte Android è quasi inutile parlare, c'è Android e si puo fare quello che volete come in qualunque altro dispositivo con questo sistema operativo. Appena acceso mi ha chiesto se volevo aggiornarlo alla versione più recente e lo ho fatto. Voto: 99/100 (do 99 e non 100 perchè lascio un piccolissimo margine, devo vedere quanto terranno aggiornato questo tv)