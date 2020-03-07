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Fuori produzione

7300 seriesAndroid TV LED UHD 4K ultra sottile

43PUS7303/12

3.8

| (65) Recensioni

Android TV LED UHD 4K ultra sottile

Goditi gli spettacoli, i film e le partite che ami su un TV 4K UHD che dona una qualità eccezionale ai contenuti provenienti da qualsiasi sorgente. Grazie ad Android TV, la connettività wireless e Ambilight, non solo vedrai i tuoi programmi preferiti in streaming, ma potrai immergerti in essi completamente.

Vedi tutti i vantaggi
TV brand claim gold

Il 99,91% delle persone che provano Ambilight TV non vogliono più restituirlo. 1

con Ambilight su 3 lati

Android TV LED UHD 4K ultra sottile

  • TV Ambilight da 108 cm (43")

  • Picture Performance Index 1600

  • HDR Plus

  • Processore P5 Perfect Picture

Processore Quad Core e Android. Libera tutto il potenziale dei tuoi contenuti.

Il processore Philips Quad Core incontra la potenza di Android per un'entusiasmante esperienza di gioco. E con Android sul tuo TV potrai navigare, avviare applicazioni e riprodurre video in modo super veloce, super intuitivo e super divertente.

Ultra HD 4K. Immagini così nitide che ti sembrerà di viverle.

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Con una risoluzione quattro volte superiore rispetto al Full HD tradizionale, la tecnologia Ultra HD illumina il tuo schermo con oltre 8 milioni di pixel e la nostra esclusiva tecnologia di upscaling Ultra Resolution. Scopri immagini ottimizzate, indipendentemente dal contenuto originale, e un'immagine più nitida, con maggiore profondità e contrasto, un movimento naturale e dettagli più vivaci.

Cornice sottile e supporto in metallo.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

65

Recensioni

07/03/2020

Italia

Italia

Dipendente Philips

Diamo a Cesare quel che di Cesare!

[Employee of philipsglobal] Non guadagno provvigioni su questa recensione. Penso che guardare questa Tv sia un'esperienza del tutto diversa dalle altre. Consiglio a pieni voti questa Tv! La definirei eccellente sotto tutti i punti di vista: Colori, retroilluminazione spettacolare, qualitá video sempre perfetta, qualsiasi sia la fonte, processore molto veloce e reattivo! Una bomba. Come tutti i televisori l'audio non rende la qualitá video, quindi se volete un'esperienza al top comprate anche una Soundbar e siete apposto.

Pro

Qualitá video e retroilluminazione

Contro

Audio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 7300 series 55PUS7303 Android TV 4K UHD con tecnologia Ambilight su 3 lati

Data di utilizzo 2019-02-06

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 7300 series 55PUS7303 Android TV 4K UHD con tecnologia Ambilight su 3 lati

Data di utilizzo 2019-02-06

17/09/2019

Italia

Italia

OTTIMO SOTTO TUTTI I PUNTI DI VISTA

tv eccellente nella riproduzione di tutti i contenuti, i canali in hd,sia del satellitare che del terrestre sono upscalati in modo eccellente ottimo comparto suono, la parte smart la sto verificando,ma per ora nulla da eccepire veramente ottimo, ambilight inutile parlarne, da' quel qualcosa in piu' che gli altri non hanno neri ottimi testati con le programmazioni di sky q è ovvio poi che se lo usate per vedere contenuti sd di scarsa qualita' non potete chiedere ottime prestazioni, nessun tv fa miracoli con contenuti di bassissima definizione

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 7300 series 43PUS7303 Android TV LED UHD 4K ultra sottile

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 7300 series 43PUS7303 Android TV LED UHD 4K ultra sottile

14/09/2019

Italia

Italia

ottimo tv

avendo avuto samsung Sony e provato la Philips sono rimasto contento da come si vede bei colori

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 7300 series 55PUS7303 Android TV 4K UHD con tecnologia Ambilight su 3 lati

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 7300 series 55PUS7303 Android TV 4K UHD con tecnologia Ambilight su 3 lati

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Esclusioni di responsabilità

  1. In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni. 

  1. La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

  2. L'offerta di applicazioni Android può variare a seconda del Paese. Per ulteriori dettagli, visita il Google Play Store locale.

  3. Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

  4. Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

  5. L'applicazione Philips MyRemote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Le offerte delle applicazioni per lo Smart TV variano a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv.

  7. Registrazione USB solo per canali digitali. Le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). Possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali.

  8. Amazon Apps potrebbe non essere sempre disponibile nel tuo paese di residenza (attualmente Amazon Apps funziona solo per Regno Unito, Germania, Austria).

  9. Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.

  10. L'Assistente Google integrato verrà fornito come un aggiornamento software per gli Android TV del 2018.

  11. Il suo funzionamento dipende dalle app e dai dispositivi smart ChromeCast integrati. Per ulteriori dettagli, visita le pagine dei prodotti integrati ChromeCast.