ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia del telecomando
  • Disegno lato connettore
  • Immagine principale
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia del telecomando
  • Disegno lato connettore
  • Immagine principale

Fuori produzione

4100 seriesTV LED ultra sottile

32PHS4112/12

4.1

| (16) Recensioni | 87% di utenti consiglia questo prodotto

TV LED ultra sottile

Design accattivante e altissima qualità: il TV Philips 4100 con Digital Crystal Clear offre immagini in qualità HD, contrasto elevato e una riproduzione dell'audio nitida. Prova l'esperienza dell'intrattenimento senza sforzi grazie a questo modello semplice da utilizzare.

Vedi tutti i vantaggi
TV brand claim gold

Il 99,91% delle persone che provano Ambilight TV non vogliono più restituirlo. 1

con Digital Crystal Clear

TV LED ultra sottile

  • 80 cm (32")

  • TV LED

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Supporti sottili e raffinati per un senso di leggerezza

Quando vogliono creare un nuovo TV, i nostri team non trascurano nessun aspetto, dalla tecnologia al design. Il nostro nuovo supporto è stato progettato per creare spazio sotto il TV, dove normalmente si collocano i piedistalli tradizionali, e ti offre un'esperienza visiva ancora più coinvolgente. L'effetto? Massima stabilità con uno sguardo al futuro.

Due ingressi HDMI ed EasyLink per connettività integrata

Niente più ingombro di cavi, grazie al singolo cavo HDMI che trasporta sia i segnali audio che video dai tuoi dispositivi al TV. La tecnologia HDMI utilizza segnali non compressi, per garantire la qualità più elevata dalla sorgente allo schermo. Insieme a Philips EasyLink, è necessario un solo telecomando per controllare la maggior parte delle funzioni di TV, DVD, Blu-ray, decoder o sistema Home Theater.

LED TV per immagini con un contrasto incredibile

La retroilluminazione LED ti assicura un consumo energetico ridotto e splendide linee combinate con luminosità elevata, contrasto incredibile e colori vivaci.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.1

su 5

16

Recensioni

87%

di utenti consiglia questo prodotto

1

20/08/2018

Italia

Italia

Domanda a carattere generale.

Il televisore è ottimo, però, se mi si dovesse rompere il telecomando, come faccio a vedere i programmi ? non c'è il sistema "manuale", cosa mi consigliate ? grazie.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PHS4112 TV LED ultra sottile

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PHS4112 TV LED ultra sottile

18/05/2018

Italia

Italia

Ottimo

Scarso il suono, anche al massimo non è forte, inoltre ci sono poche regolazioni.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PHS4112 TV LED ultra sottile

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PHS4112 TV LED ultra sottile

24/04/2018

Italia

Italia

Spettacolare

Il TV da 32 pollici in esame è veramente eccellente sia nella qualità... è un philips sia nelle "porte" abbinate. Il peso è molto ma molto contenuto MA nello stesso tempo, grazie alle 2 zampette con antiscivolo, rimane solidamente piazzato in piedi senza dare preoccupazione che possa "con poco" ribaltarsi. Consigliatissimo !!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PHS4112 TV LED ultra sottile

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PHS4112 TV LED ultra sottile

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni. 

  1. La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

  2. Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

  3. Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

  4. (Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.

  5. Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.