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Fuori produzione
TV LED ultra sottile
Design accattivante e altissima qualità: il TV Philips 4100 con Digital Crystal Clear offre immagini in qualità HD, contrasto elevato e una riproduzione dell'audio nitida. Prova l'esperienza dell'intrattenimento senza sforzi grazie a questo modello semplice da utilizzare.
80 cm (32")
TV LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Quando vogliono creare un nuovo TV, i nostri team non trascurano nessun aspetto, dalla tecnologia al design. Il nostro nuovo supporto è stato progettato per creare spazio sotto il TV, dove normalmente si collocano i piedistalli tradizionali, e ti offre un'esperienza visiva ancora più coinvolgente. L'effetto? Massima stabilità con uno sguardo al futuro.
Niente più ingombro di cavi, grazie al singolo cavo HDMI che trasporta sia i segnali audio che video dai tuoi dispositivi al TV. La tecnologia HDMI utilizza segnali non compressi, per garantire la qualità più elevata dalla sorgente allo schermo. Insieme a Philips EasyLink, è necessario un solo telecomando per controllare la maggior parte delle funzioni di TV, DVD, Blu-ray, decoder o sistema Home Theater.
La retroilluminazione LED ti assicura un consumo energetico ridotto e splendide linee combinate con luminosità elevata, contrasto incredibile e colori vivaci.
4.1
su 5
16
Recensioni
87%
di utenti consiglia questo prodotto
piero52
20/08/2018
Italia
Domanda a carattere generale.
Il televisore è ottimo, però, se mi si dovesse rompere il telecomando, come faccio a vedere i programmi ? non c'è il sistema "manuale", cosa mi consigliate ? grazie.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PHS4112 TV LED ultra sottile
Sì, consiglio questo prodotto
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FDaniele
18/05/2018
Italia
Ottimo
Scarso il suono, anche al massimo non è forte, inoltre ci sono poche regolazioni.
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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Klipss
24/04/2018
Italia
Spettacolare
Il TV da 32 pollici in esame è veramente eccellente sia nella qualità... è un philips sia nelle "porte" abbinate. Il peso è molto ma molto contenuto MA nello stesso tempo, grazie alle 2 zampette con antiscivolo, rimane solidamente piazzato in piedi senza dare preoccupazione che possa "con poco" ribaltarsi. Consigliatissimo !!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PHS4112 TV LED ultra sottile
Sì, consiglio questo prodotto
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In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.
Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.