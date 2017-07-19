TC basata su detettore spettrale

I.Q. è stato il primo scanner a slip ring del settore con un generatore di raggi X integrato che ha rivoluzionato la TC, rendendo la scansione più rapida e aprendo la strada alla scansione a spirale. La scansione a spirale ha permesso di passare da una modalità di TC molto lenta a una più veloce.



Con l'avvento dello scanner multisezione, sono state introdotte nuove soluzioni di imaging, come l'imaging cardiaco, e un meccanismo ancora più veloce.