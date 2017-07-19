Termini di ricerca

TC spettrale testata

Guarda oltre le convenzioni. Scopri la TC multi-energia di nuova generazione.

Con la TC basata su detettore spettrale di Philips, è possibile eseguire la scansione come si farebbe normalmente per acquisire in breve tempo dati spettrali e convenzionali a bassa dose. La TC multi-energia basata su detettore spettrale acquisisce scansioni con una singola esposizione, senza modalità di scansione speciali e con risultati su richiesta. Non è più necessario scegliere tra la visualizzazione delle strutture anatomiche e l'identificazione della composizione dei materiali.

Oltre 40 anni di innovazione nella tecnologia TC 

Scopri in che modo l'evoluzione di Philips continua a migliorare la vita delle persone grazie ai risultati del detettore spettrale nell'imaging TC.

TC convenzionale
Philips

Scansione a spirale trasformata

1986: Introduzione dello scanner I.Q.

I.Q. è stato il primo scanner a slip ring del settore con un generatore di raggi X integrato che ha rivoluzionato la TC, rendendo la scansione più rapida e aprendo la strada alla scansione a spirale.

 

La scansione a spirale ha permesso di passare da una modalità di TC molto lenta a una più veloce.

Con l'avvento dello scanner multisezione, sono state introdotte nuove soluzioni di imaging, come l'imaging cardiaco, e un meccanismo ancora più veloce.

Progressi nella
TC Philips

Innovazioni dei sistemi TC

1990: Scanner multisezione, simulatore e tecnologia del tubo radiogeno avanzata

Philips ha introdotto nel settore:

  • Il primo scanner multisezione, CT Twin, uno scanner a due sezioni che ha trasformato la TC nella scansione multi-sezione
  • Il primo simulatore TC, con software ACQSIM CT
  • Il primo scanner TC oncologico dedicato, ACQSIM CT, con tunnel ampio da 85 cm per TC a sezione singola
  • Pionieri nella realizzazione di un tubo contenente liquido su un sistema TC, AV Expander

TC multi-energia basata su detettore spettrale

In terapia con TC convenzionale

2016: Philips IQon, il primo sistema TC basato su detettore spettrale

La TC basata su detettore spettrale ha trasformato la TC convenzionale in una TC quantitativa. Il sistema Philips Spectral CT 7500 di seconda generazione riceve il premio Aunt Minnie come miglior nuovo dispositivo radiologico del 2021.

Spectral
Photon Counting

Conteggio di fotoni

2023 e anni successivi: Photon Counting*

La prossima frontiera: il Photon Counting* si basa sui progressi della spettrale già presenti nelle aree di certezza clinica, efficienza della dose e imaging mirato.

*In corso, non autorizzato dall'FDA.

Perché spettrale

Perché la TC spettrale?

A differenza delle immagini TC tradizionali, le immagini della TC basata su detettore spettrale catturano le informazioni spettrali per il 100% del tempo, senza pianificazione o configurazione speciali. Ciò significa che è possibile analizzare in retrospettiva i dati spettrali di qualsiasi immagine, utilizzando diversi strumenti di visualizzazione spettrale. È possibile, ad esempio, regolare il livello monoenergetico oppure ottenere la mappa Zeffective.

Noti la differenza? 


Tocca il cursore per visualizzare i risultati spettrali rispetto alla TC convenzionale.

TC convenzionale TC basata su detettore spettrale
TC convenzionale TC basata su detettore spettrale

Come funziona il detettore spettrale

Il detettore spettrale assorbe e differenzia simultaneamente l'energia alta e bassa da un singolo fascio di raggi X polienergetici. I risultati spettrali vengono acquisiti all'interno di una singola scansione senza la necessità di ricorrere a modalità speciali.

Una conversazione con Oren Zarchin

Risultati spettrali sempre e ovunque. Una singola entità DICOM contiene informazioni sufficienti per l'analisi retrospettiva.

Come funziona la tecnologia TC spettrale

La TC basata su detettore spettrale assorbe e differenzia simultaneamente, a livello del detettore, l'energia alta e bassa, in un singolo fascio di raggi X polienergetici.

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Caratteristiche principali della TC basata su detettore spettrale

Dott. Douek
La TC spettrale mi aiuta a differenziare in modo obiettivo la colorazione con contrasto dall'emorragia, eliminando la necessità di ulteriori scansioni di follow-up e di un'osservazione prolungata del paziente, con conseguente riduzione dei costi e dell'esposizione alle radiazioni per i pazienti.1,2

Ryan K. Lee, MD

Presidente del reparto di radiologia, Einstein Healthcare Network

Testimonianze dei clienti

Serie di testimonianze

Scopri le opinioni dei nostri clienti su Spectral CT 7500.

  • Dott. Gopal Punjabi, Hennepin County Medical Center, Minneapolis, Minnesota
  • Dott. Eliseo Vañó Galván, Hospital of Nuestra Señora del Rosario, Spagna
  • PR Philippe Douek da HCL, Lione, Francia
  • Prof. Dr. med. Hans-Ulrich Kauczor, Heidelberg University Hospital, Germania

Maggiori informazioni sul mondo della TC basata su detettore spettrale

Foto del sistema Philips Spectral CT 7500

Compendio di ricerca sulla TC basata su detettore spettrale

Scopri di più (1.38MB)
Foto medico e paziente con sistema TC basato su detettore spettrale

Vantaggi di un sistema TC basato su detettore spettrale

Scopri di più (1.87MB)
Copertina della brochure di prodotto per il sistema Philips Spectral CT 7500

Una revisione scientifica dell'imaging con tomografia computerizzata spettrale a doppia energia

Scarica la brochure

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2
Riferimenti

1I risultati delle testimonianze dei clienti non sono predittivi dei risultati in altre situazioni. I risultati potrebbero essere diversi in altri casi.

2Fonte: Naveed, J of Neurointerventistico Surgery, 2020, "Utilizing dual Energy CT to differenzing blood from CONTRAST leakage leakage following middle meningeal Artery embolization for croniche subdural hematomas", inclusa come corroborazione

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