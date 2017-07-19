Scopri in che modo l'evoluzione di Philips continua a migliorare la vita delle persone grazie ai risultati del detettore spettrale nell'imaging TC.
Philips
1986: Introduzione dello scanner I.Q.
I.Q. è stato il primo scanner a slip ring del settore con un generatore di raggi X integrato che ha rivoluzionato la TC, rendendo la scansione più rapida e aprendo la strada alla scansione a spirale. La scansione a spirale ha permesso di passare da una modalità di TC molto lenta a una più veloce.
Con l'avvento dello scanner multisezione, sono state introdotte nuove soluzioni di imaging, come l'imaging cardiaco, e un meccanismo ancora più veloce.
I.Q. è stato il primo scanner a slip ring del settore con un generatore di raggi X integrato che ha rivoluzionato la TC, rendendo la scansione più rapida e aprendo la strada alla scansione a spirale.
La scansione a spirale ha permesso di passare da una modalità di TC molto lenta a una più veloce.
TC Philips
1990: Scanner multisezione, simulatore e tecnologia del tubo radiogeno avanzata
Philips ha introdotto nel settore:
Philips ha introdotto nel settore:
2016: Philips IQon, il primo sistema TC basato su detettore spettrale
La TC basata su detettore spettrale ha trasformato la TC convenzionale in una TC quantitativa. Il sistema Philips Spectral CT 7500 di seconda generazione riceve il premio Aunt Minnie come miglior nuovo dispositivo radiologico del 2021.
Photon Counting
2023 e anni successivi: Photon Counting*
La prossima frontiera: il Photon Counting* si basa sui progressi della spettrale già presenti nelle aree di certezza clinica, efficienza della dose e imaging mirato.
*In corso, non autorizzato dall'FDA.
A differenza delle immagini TC tradizionali, le immagini della TC basata su detettore spettrale catturano le informazioni spettrali per il 100% del tempo, senza pianificazione o configurazione speciali. Ciò significa che è possibile analizzare in retrospettiva i dati spettrali di qualsiasi immagine, utilizzando diversi strumenti di visualizzazione spettrale. È possibile, ad esempio, regolare il livello monoenergetico oppure ottenere la mappa Zeffective.
Il detettore spettrale assorbe e differenzia simultaneamente l'energia alta e bassa da un singolo fascio di raggi X polienergetici. I risultati spettrali vengono acquisiti all'interno di una singola scansione senza la necessità di ricorrere a modalità speciali.
Risultati spettrali sempre e ovunque. Una singola entità DICOM contiene informazioni sufficienti per l'analisi retrospettiva.
La TC basata su detettore spettrale assorbe e differenzia simultaneamente, a livello del detettore, l'energia alta e bassa, in un singolo fascio di raggi X polienergetici.
La TC spettrale mi aiuta a differenziare in modo obiettivo la colorazione con contrasto dall'emorragia, eliminando la necessità di ulteriori scansioni di follow-up e di un'osservazione prolungata del paziente, con conseguente riduzione dei costi e dell'esposizione alle radiazioni per i pazienti.1,2
Ryan K. Lee, MD
Presidente del reparto di radiologia, Einstein Healthcare Network
Scopri le opinioni dei nostri clienti su Spectral CT 7500.
Compendio di ricerca sulla TC basata su detettore spettrale
Vantaggi di un sistema TC basato su detettore spettrale
Una revisione scientifica dell'imaging con tomografia computerizzata spettrale a doppia energia
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1I risultati delle testimonianze dei clienti non sono predittivi dei risultati in altre situazioni. I risultati potrebbero essere diversi in altri casi. 2Fonte: Naveed, J of Neurointerventistico Surgery, 2020, "Utilizing dual Energy CT to differenzing blood from CONTRAST leakage leakage following middle meningeal Artery embolization for croniche subdural hematomas", inclusa come corroborazione
1I risultati delle testimonianze dei clienti non sono predittivi dei risultati in altre situazioni. I risultati potrebbero essere diversi in altri casi.
2Fonte: Naveed, J of Neurointerventistico Surgery, 2020, "Utilizing dual Energy CT to differenzing blood from CONTRAST leakage leakage following middle meningeal Artery embolization for croniche subdural hematomas", inclusa come corroborazione
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