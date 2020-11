D: È necessario sostituire il defibrillatore?

R: No, non è necessario sostituire i defibrillatori interessati poiché, quando utilizzati secondo le Istruzioni d'uso e ogni altra documentazione correlata, compresa l'Informazione di Sicurezza in questione, i dispositivi HS1/OnSite/Home e FRx sono efficaci e sicuri.

Le possibilità di sostituzione vengono valutate a seconda delle circostanze. Se un dispositivo è interessato dalla presente Informazione di Sicurezza ed è ancora coperto dalla garanzia, è possibile ricevere in via opzionale un'unità sostitutiva ricondizionata a titolo gratuito. Se il dispositivo non è più coperto dalla garanzia o se si desidera sostituire il defibrillatore attuale acquistando un modello più recente, in qualità di proprietario di un defibrillatore Philips HeartStart FRx, HS1 OnSite o HS1 Home interessato dalla presente azione potrebbe essere possibile usufruire di uno sconto per permuta. Philips offre sconti per permuta in base all'età e al modello del defibrillatore interessato.

Per richiedere un'unità sostitutiva in garanzia, uno sconto per permuta o informazioni aggiuntive, contattare l'ufficio vendite Philips di zona. Negli Stati Uniti, contattare direttamente Philips al numero 1-800-263-3342.

D: I defibrillatori interessati da questa Informazione di Sicurezza sono sicuri per l'uso?

R: Sì. È possibile continuare a utilizzare i dispositivi. Non si consiglia di interrompere l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni interessati. Se un defibrillatore ha emesso o inizia a emettere una serie di segnali acustici tripli, contattare l'ufficio vendite Philips di zona oppure, negli Stati Uniti, il servizio di assistenza clienti Philips al numero 1-800-263-3342. Per ascoltare i segnali acustici a titolo di esempio, visitare la pagina Web www.philips.com/aedaudiblechirps.

D: È prevista l'interruzione dell'utilizzo dei defibrillatori interessati?

R: No. È possibile continuare a utilizzare i dispositivi. Non si consiglia di interrompere l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni interessati. Se un defibrillatore ha emesso o inizia a emettere una serie di segnali acustici tripli, contattare il servizio di assistenza clienti Philips.