Interventional Cardiology Workspace (Xper IM)

Termini di ricerca
Questa innovativa suite di soluzioni per la gestione dei dati del laboratorio di emodinamica (precedentemente nota come Xper Information Management, Xper IM) è progettata per migliorare il flusso di lavoro cardiologico interventistico. Interventional Cardiology Workspace offre una serie di strumenti per potenziare l'efficienza di refertazione, programmazione, controllo del flusso di materiali e gestione intelligente dei dati, contribuendo a migliorare e semplificare il flusso di lavoro per tutti i professionisti della cardiologia.
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Miglioramento del flusso di lavoro e della cura del paziente
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Miglioramento della comunicazione
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Semplificazione del flusso di lavoro in laboratorio
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Miglioramento della comunicazione
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Semplificazione del flusso di lavoro in laboratorio
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Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.