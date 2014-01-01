Interventional Cardiology Workspace (Xper IM)

Miglioramento del flusso di lavoro e della cura del paziente

Xper Information Management (Xper IM) è concepito per consentire un miglioramento del flusso di lavoro, affinché gli aspetti amministrativi non rappresentino mai un ostacolo alla cura del paziente. Fornisce un punto di contatto unitario per gestire le informazioni prima, durante e dopo la procedura. Inserisce automaticamente i dati paziente nel referto cardiologico e si interfaccia con HIS, PACS ed EMR per evitare l'immissione ridondante di dati e creare cartelle paziente integrate. Se desiderato, consente di condividere le informazioni e le immagini relative allo studio con i pazienti al posto letto