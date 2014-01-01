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Interventional Cardiology Workspace (Xper IM)

Flusso di lavoro per la cardiologia

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Questa innovativa suite di soluzioni per la gestione dei dati del laboratorio di emodinamica (precedentemente nota come Xper Information Management, Xper IM) è progettata per migliorare il flusso di lavoro cardiologico interventistico. Interventional Cardiology Workspace offre una serie di strumenti per potenziare l'efficienza di refertazione, programmazione, controllo del flusso di materiali e gestione intelligente dei dati, contribuendo a migliorare e semplificare il flusso di lavoro per tutti i professionisti della cardiologia.

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Caratteristiche
Miglioramento del flusso di lavoro e della cura del paziente
Miglioramento del flusso di lavoro e della cura del paziente

Miglioramento del flusso di lavoro e della cura del paziente

Xper Information Management (Xper IM) è concepito per consentire un miglioramento del flusso di lavoro, affinché gli aspetti amministrativi non rappresentino mai un ostacolo alla cura del paziente. Fornisce un punto di contatto unitario per gestire le informazioni prima, durante e dopo la procedura. Inserisce automaticamente i dati paziente nel referto cardiologico e si interfaccia con HIS, PACS ed EMR per evitare l'immissione ridondante di dati e creare cartelle paziente integrate. Se desiderato, consente di condividere le informazioni e le immagini relative allo studio con i pazienti al posto letto

Miglioramento del flusso di lavoro e della cura del paziente

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Xper Information Management (Xper IM) è concepito per consentire un miglioramento del flusso di lavoro, affinché gli aspetti amministrativi non rappresentino mai un ostacolo alla cura del paziente. Fornisce un punto di contatto unitario per gestire le informazioni prima, durante e dopo la procedura. Inserisce automaticamente i dati paziente nel referto cardiologico e si interfaccia con HIS, PACS ed EMR per evitare l'immissione ridondante di dati e creare cartelle paziente integrate. Se desiderato, consente di condividere le informazioni e le immagini relative allo studio con i pazienti al posto letto

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Xper Information Management (Xper IM) è concepito per consentire un miglioramento del flusso di lavoro, affinché gli aspetti amministrativi non rappresentino mai un ostacolo alla cura del paziente. Fornisce un punto di contatto unitario per gestire le informazioni prima, durante e dopo la procedura. Inserisce automaticamente i dati paziente nel referto cardiologico e si interfaccia con HIS, PACS ed EMR per evitare l'immissione ridondante di dati e creare cartelle paziente integrate. Se desiderato, consente di condividere le informazioni e le immagini relative allo studio con i pazienti al posto letto
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Miglioramento del flusso di lavoro e della cura del paziente
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Xper Information Management (Xper IM) è concepito per consentire un miglioramento del flusso di lavoro, affinché gli aspetti amministrativi non rappresentino mai un ostacolo alla cura del paziente. Fornisce un punto di contatto unitario per gestire le informazioni prima, durante e dopo la procedura. Inserisce automaticamente i dati paziente nel referto cardiologico e si interfaccia con HIS, PACS ed EMR per evitare l'immissione ridondante di dati e creare cartelle paziente integrate. Se desiderato, consente di condividere le informazioni e le immagini relative allo studio con i pazienti al posto letto
Miglioramento della comunicazione
Miglioramento della comunicazione

Miglioramento della comunicazione

Nella sala di controllo, il personale clinico può monitorare tutti i parametri vitali dei pazienti, analizzare i parametri fisiologici e visualizzare comodamente i risultati dei calcoli nella sala di esame. I risultati vengono visualizzati sotto forma di valore numerico e immagine di gradiente. La visualizzazione di risultati numerici e grafici aiuta il personale clinico a concentrarsi sulle attività da svolgere senza necessità di uscire dall'area sterile.

Miglioramento della comunicazione

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Nella sala di controllo, il personale clinico può monitorare tutti i parametri vitali dei pazienti, analizzare i parametri fisiologici e visualizzare comodamente i risultati dei calcoli nella sala di esame. I risultati vengono visualizzati sotto forma di valore numerico e immagine di gradiente. La visualizzazione di risultati numerici e grafici aiuta il personale clinico a concentrarsi sulle attività da svolgere senza necessità di uscire dall'area sterile.

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Nella sala di controllo, il personale clinico può monitorare tutti i parametri vitali dei pazienti, analizzare i parametri fisiologici e visualizzare comodamente i risultati dei calcoli nella sala di esame. I risultati vengono visualizzati sotto forma di valore numerico e immagine di gradiente. La visualizzazione di risultati numerici e grafici aiuta il personale clinico a concentrarsi sulle attività da svolgere senza necessità di uscire dall'area sterile.
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Miglioramento della comunicazione
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Nella sala di controllo, il personale clinico può monitorare tutti i parametri vitali dei pazienti, analizzare i parametri fisiologici e visualizzare comodamente i risultati dei calcoli nella sala di esame. I risultati vengono visualizzati sotto forma di valore numerico e immagine di gradiente. La visualizzazione di risultati numerici e grafici aiuta il personale clinico a concentrarsi sulle attività da svolgere senza necessità di uscire dall'area sterile.
Controllo del display touchscreen
Controllo del display touchscreen

Controllo del display touchscreen

I membri dell'équipe nella sala di esame possono ora visualizzare e adattare facilmente i parametri vitali e i calcoli fisiologici utilizzando il modulo touchscreen a lato del tavolo. La possibilità di controllare le visualizzazioni e adattare le misurazioni sul modulo touchscreen contribuisce a migliorare il flusso di lavoro consentendo di eseguire più attività a lato del tavolo.

Controllo del display touchscreen

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I membri dell'équipe nella sala di esame possono ora visualizzare e adattare facilmente i parametri vitali e i calcoli fisiologici utilizzando il modulo touchscreen a lato del tavolo. La possibilità di controllare le visualizzazioni e adattare le misurazioni sul modulo touchscreen contribuisce a migliorare il flusso di lavoro consentendo di eseguire più attività a lato del tavolo.

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I membri dell'équipe nella sala di esame possono ora visualizzare e adattare facilmente i parametri vitali e i calcoli fisiologici utilizzando il modulo touchscreen a lato del tavolo. La possibilità di controllare le visualizzazioni e adattare le misurazioni sul modulo touchscreen contribuisce a migliorare il flusso di lavoro consentendo di eseguire più attività a lato del tavolo.
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Controllo del display touchscreen
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Monitoraggio emodinamico intuitivo
Monitoraggio emodinamico intuitivo

Monitoraggio emodinamico intuitivo

La nuova interfaccia utente fornisce una guida a video per aiutare i membri dell'équipe a seguire agevolmente le procedure e a lavorare in modo efficiente tra loro. Il diagramma interattivo del cuore sulla workstation aiuta i membri dell'équipe nella sala di controllo a eseguire rapidamente le operazioni di pullback e modifica delle etichette di pressione. Queste funzionalità favoriscono la facilità d'uso per tutto lo staff, con una formazione minima.

Monitoraggio emodinamico intuitivo

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La nuova interfaccia utente fornisce una guida a video per aiutare i membri dell'équipe a seguire agevolmente le procedure e a lavorare in modo efficiente tra loro. Il diagramma interattivo del cuore sulla workstation aiuta i membri dell'équipe nella sala di controllo a eseguire rapidamente le operazioni di pullback e modifica delle etichette di pressione. Queste funzionalità favoriscono la facilità d'uso per tutto lo staff, con una formazione minima.

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Monitoraggio emodinamico intuitivo
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La nuova interfaccia utente fornisce una guida a video per aiutare i membri dell'équipe a seguire agevolmente le procedure e a lavorare in modo efficiente tra loro. Il diagramma interattivo del cuore sulla workstation aiuta i membri dell'équipe nella sala di controllo a eseguire rapidamente le operazioni di pullback e modifica delle etichette di pressione. Queste funzionalità favoriscono la facilità d'uso per tutto lo staff, con una formazione minima.
Semplificazione del flusso di lavoro in laboratorio
Semplificazione del flusso di lavoro in laboratorio

Semplificazione del flusso di lavoro in laboratorio

I sistemi per radiologia interventistica ed emodinamica Philips operano insieme in modo efficiente per ridurre l'immissione manuale dei dati, con conseguente riduzione di potenziali errori da parte degli utenti, miglioramento dell'integrità dei referti e riduzione al minimo delle interruzioni. Un aiuto per il personale clinico affinché possa concentrarsi sui pazienti e comunicare efficacemente con il team.

Semplificazione del flusso di lavoro in laboratorio

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I sistemi per radiologia interventistica ed emodinamica Philips operano insieme in modo efficiente per ridurre l'immissione manuale dei dati, con conseguente riduzione di potenziali errori da parte degli utenti, miglioramento dell'integrità dei referti e riduzione al minimo delle interruzioni. Un aiuto per il personale clinico affinché possa concentrarsi sui pazienti e comunicare efficacemente con il team.

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I sistemi per radiologia interventistica ed emodinamica Philips operano insieme in modo efficiente per ridurre l'immissione manuale dei dati, con conseguente riduzione di potenziali errori da parte degli utenti, miglioramento dell'integrità dei referti e riduzione al minimo delle interruzioni. Un aiuto per il personale clinico affinché possa concentrarsi sui pazienti e comunicare efficacemente con il team.
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Semplificazione del flusso di lavoro in laboratorio
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I sistemi per radiologia interventistica ed emodinamica Philips operano insieme in modo efficiente per ridurre l'immissione manuale dei dati, con conseguente riduzione di potenziali errori da parte degli utenti, miglioramento dell'integrità dei referti e riduzione al minimo delle interruzioni. Un aiuto per il personale clinico affinché possa concentrarsi sui pazienti e comunicare efficacemente con il team.
  • Miglioramento del flusso di lavoro e della cura del paziente
  • Miglioramento della comunicazione
  • Controllo del display touchscreen
  • Monitoraggio emodinamico intuitivo
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Miglioramento del flusso di lavoro e della cura del paziente
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Xper Information Management (Xper IM) è concepito per consentire un miglioramento del flusso di lavoro, affinché gli aspetti amministrativi non rappresentino mai un ostacolo alla cura del paziente. Fornisce un punto di contatto unitario per gestire le informazioni prima, durante e dopo la procedura. Inserisce automaticamente i dati paziente nel referto cardiologico e si interfaccia con HIS, PACS ed EMR per evitare l'immissione ridondante di dati e creare cartelle paziente integrate. Se desiderato, consente di condividere le informazioni e le immagini relative allo studio con i pazienti al posto letto

Miglioramento del flusso di lavoro e della cura del paziente

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Miglioramento della comunicazione
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Nella sala di controllo, il personale clinico può monitorare tutti i parametri vitali dei pazienti, analizzare i parametri fisiologici e visualizzare comodamente i risultati dei calcoli nella sala di esame. I risultati vengono visualizzati sotto forma di valore numerico e immagine di gradiente. La visualizzazione di risultati numerici e grafici aiuta il personale clinico a concentrarsi sulle attività da svolgere senza necessità di uscire dall'area sterile.

Miglioramento della comunicazione

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Controllo del display touchscreen
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Controllo del display touchscreen

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Semplificazione del flusso di lavoro in laboratorio
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