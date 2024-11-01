Philips guarda oltre la tecnologia per analizzare l'esperienza delle persone al centro dell'assistenza sanitaria, cioè pazienti, staff clinico e operatori sanitari, e approfondire sempre di più la conoscenza di ogni fase dell'iter terapeutico. Facciamo tutto il possibile per aiutarvi ad affrontare le sfide, collaborando con voi alla realizzazione di innovazioni ricche di significato.

