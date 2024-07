Un aggiornamento efficiente anziché una lunga sostituzione dell'intero sistema



Il Dott. Kollerer si è rivolto a Philips per la definizione strategica del suo modello di business per i prossimi anni. "Lavorare con Philips è come lavorare con degli amici", afferma. Da anni, il suo rapporto con Philips si basa sulla fiducia e si contraddistingue per la comunicazione aperta. "Sapevo che, se desideravo parlare delle mie preoccupazioni e delle mie idee, avrei dovuto rivolgermi a questa azienda".



La soluzione che hanno concordato insieme è stata SmartPath RM, un programma Philips per prolungare la vita utile dei sistemi RM. SmartPath offre ai centri radiologici l'opportunità di aggiornare in modo semplice ed economico i propri sistemi Philips alla tecnologia più recente, ampliando così le funzionalità RM del centro. "Per noi, questo è stato il modo migliore", afferma Martin Kollerer.



In base al business case di SmartPath, si è deciso di conservare il sistema di fascia alta già disponibile, dotandolo però di nuove funzionalità complete. Questo approccio offre notevoli vantaggi per il proseguimento delle attività. L'installazione di uno scanner completamente nuovo e, di conseguenza, la sostituzione del magnete, avrebbero paralizzato il funzionamento del centro per molto tempo; invece, il tempo di sostituzione nell'ambito del programma SmartPath RM è stato di soli dieci giorni [1]. "Riuscire a passare, in soli dieci giorni, a un sistema che ci aiuterà per i prossimi anni: questo, per me, è assicurare il nostro futuro con un processo super veloce", afferma il Dott. Kollerer.