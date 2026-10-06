Acqua e/o vapore fuoriescono dalla manopola DE-CALC e da sotto la base del ferro generatore di vapore Philips
Se la superficie sotto la base del ferro generatore di vapore Philips si bagna o vapore e/o acqua fuoriescono da sotto la manopola EASY DE-CALC, le possibili cause e soluzioni sono riportate nell'articolo di seguito.
Spegnere l'apparecchio e lasciarlo raffreddare per 2 ore. Svitare e avvitare nuovamente la manopola per assicurarsi che sia serrata correttamente.
Acqua e/o vapore potrebbero fuoriuscire dalla manopola EASY DE-CALC se la guarnizione in gomma è usurata. Contattare Philips per ulteriori informazioni sulla sostituzione della manopola EASY DE-CALC.
Se le soluzioni riportate sopra non risolvono il problema, contattare Philips per ulteriore assistenza.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:PSG7300/80, PSG8300/20, PSG8200/70. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›