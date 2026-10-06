ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Homepage dell'assistenza

Assistenza Philips

Acqua e/o vapore fuoriescono dalla manopola DE-CALC e da sotto la base del ferro generatore di vapore Philips

Se la superficie sotto la base del ferro generatore di vapore Philips si bagna o vapore e/o acqua fuoriescono da sotto la manopola EASY DE-CALC, le possibili cause e soluzioni sono riportate nell'articolo di seguito.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: PSG7300/80, PSG8300/20, PSG8200/70. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti

Cerchi altro?

Scopri tutte le opzioni di assistenza Philips

Homepage dell'assistenza