70 giorni di facile uso con la base a svuotamento automatico

Assicurati 70 giorni² di facile utilizzo con l'elegante stazione di svuotamento automatico: è qui che il robot si svuota automaticamente, grazie a un sacchetto S-bag da 3 litri, in grado di contenere fino a 70 giorni di polvere e altro tipo di sporco, così non sarai tu a doverlo svuotare. Il sacchetto S-bag universale può essere smaltito in modo igienico senza versare polvere. È ideale quindi per chi soffre di asma o allergie.