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Serie 2000Aspirapolvere robot

XU2100/15

Scopri quanto è bello tornare in una casa pulita
Goditi una pulizia senza fatica con il nostro robot in grado di aspirare e lavare con il doppio della potenza¹. Assicurati 70 giorni² di facile utilizzo con l'elegante stazione di svuotamento automatico e prova cosa vuol dire una pulizia avanzata personalizzata secondo le esigenze della tua casa.
Vedi tutti i vantaggi

Aspira e lava per una pulizia quotidiana senza sforzi.

Scopri quanto è bello tornare in una casa pulita

  • Aspira e lava in una sola passata

  • Doppia potenza di aspirazione¹

  • Navigazione radar LDS

  • Base compatta a svuotamento automatico

  • Personalizzazione con l'app HomeRun

Aspirazione e lavaggio tutto in uno, pulisci sporco e polvere con facilità

Aspirazione e lavaggio tutto in uno, pulisci sporco e polvere con facilità

Il robot aspira e lava pavimenti duri in una sola volta e pulisce il sottile strato di polvere che si deposita quotidianamente. Rimuovendo la polvere più leggera, non solo con l'aspirapolvere, potrai camminare pure a piedi nudi senza pensarci.

70 giorni di facile uso con la base a svuotamento automatico

70 giorni di facile uso con la base a svuotamento automatico

Assicurati 70 giorni² di facile utilizzo con l'elegante stazione di svuotamento automatico: è qui che il robot si svuota automaticamente, grazie a un sacchetto S-bag da 3 litri, in grado di contenere fino a 70 giorni di polvere e altro tipo di sporco, così non sarai tu a doverlo svuotare. Il sacchetto S-bag universale può essere smaltito in modo igienico senza versare polvere. È ideale quindi per chi soffre di asma o allergie.

Potente aspirazione per raccogliere polvere e sporcizia

Potente aspirazione per raccogliere polvere e sporcizia

L'elevata potenza di aspirazione del robot permette di raccogliere i frammenti di sporcizia più grandi, come briciole e peli di animali domestici. Puoi anche occuparti dello sporco quotidiano che si accumula sui pavimenti e rimuovere la polvere più fine da tappeti e moquette³.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. 1 - Rispetto a XU2100/10 e XU2100/20.

  2. 2 - A seconda dell'intensità e del contesto di utilizzo

  3. 3 - Test effettuato con aspirapolvere solo in modalità alla più alta potenza di aspirazione.

  4. 4 - Test effettuato con aspirapolvere solo in modalità alla più bassa potenza di aspirazione.

  5. 5 - Rispetto alla dimensione della base di HomeRun 3000 Serie XU3100.