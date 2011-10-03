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Fuori produzione

StreamiumStazione musicale wireless

WAS700/22

3.6

| (5) Recensioni

Accedi alle tue raccolte musicali da ogni stanza

Accedi alla tua collezione completa di CD memorizzata sull'hard disk da 40 GB del tuo Audio Music Center per ascoltarla in ogni stanza. Puoi ascoltare musica diversa in ogni stanza e la tua musica preferita ti seguirà in tutta la casa.

Vedi tutti i vantaggi

Accedi alle tue raccolte musicali da ogni stanza

Streaming wireless tra il Music Center e le stazioni

Streaming wireless tra il Music Center e le stazioni

Grazie allo streaming wireless, non occorre scaricare e memorizzare grandi file musicali sul dispositivo audio. Puoi invece, ascoltare simultaneamente tipi diversi di musica, trasmessi in streaming, sulle diverse stazioni. Music Follows Me diffonde la tua musica preferita in tutti gli ambienti della casa, senza dover riavviare la navigazione e la riproduzione del brano scelto. Music Broadcast consente di inviare simultaneamente la tua musica preferita a tutte le stazioni wireless installate in casa. Con My Room, My Music tutta la famiglia può ascoltare la musica che preferisce, selezionata dalle raccolte memorizzate, in qualsiasi stanza dotata di un Wireless Music Center o di una stazione.

Streaming wireless da PC tramite UPnP

Universal Plug & Play è una tecnologia standard del settore che consente di collegarsi a qualsiasi dispositivo abilitato Universal Plug & Play per ricevere e trasmettere contenuti musicali. La tecnologia Universal Plug & Play adottata da Wireless Music Center è garanzia di un semplice collegamento standard ad altri dispositivi abilitati Universal Plug & Play. Wireless Music Center può essere facilmente collegato ad altri dispositivi per ricevere o trasferire contenuti multimediali.

Music Follows Me: ascolta la musica che preferisci in ogni angolo di casa tua

Music Follows Me: ascolta la musica che preferisci in ogni angolo di casa tua

la funzione Music Follows Me diffonde la tua musica preferita in tutti gli ambienti della casa, senza dover riavviare la navigazione e la riproduzione del brano scelto. È sufficiente premere un pulsante e il tuo brano preferito ti seguirà in ogni angolo della casa.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.6

su 5

5

Recensioni

3
1

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic product

The product itself is brilliant but the only problem i have is that i cannot connect it to my PC as i have lost the disc

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Streamium WAS700 Wireless Music Station

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23/09/2015

España

España

uen producto bueno

excdelente prodeucto para streaming. problemas para registrarmas de un producto en internet

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Questa revisione è stata effettuata per Streamium WAS700 Emisora de música inalámbrica

Sì, consiglio questo prodotto

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30/06/2013

Nederland

Nederland

is gewoon een goed

is prijs verhouding een top apparaat. Ik heb er zelf niets op aan te merken.is de moeite waard om te kopen.

Sì, consiglio questo prodotto

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