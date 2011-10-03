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Fuori produzione
WAS700/22
Accedi alle tue raccolte musicali da ogni stanza
Accedi alla tua collezione completa di CD memorizzata sull'hard disk da 40 GB del tuo Audio Music Center per ascoltarla in ogni stanza. Puoi ascoltare musica diversa in ogni stanza e la tua musica preferita ti seguirà in tutta la casa.
Grazie allo streaming wireless, non occorre scaricare e memorizzare grandi file musicali sul dispositivo audio. Puoi invece, ascoltare simultaneamente tipi diversi di musica, trasmessi in streaming, sulle diverse stazioni. Music Follows Me diffonde la tua musica preferita in tutti gli ambienti della casa, senza dover riavviare la navigazione e la riproduzione del brano scelto. Music Broadcast consente di inviare simultaneamente la tua musica preferita a tutte le stazioni wireless installate in casa. Con My Room, My Music tutta la famiglia può ascoltare la musica che preferisce, selezionata dalle raccolte memorizzate, in qualsiasi stanza dotata di un Wireless Music Center o di una stazione.
Universal Plug & Play è una tecnologia standard del settore che consente di collegarsi a qualsiasi dispositivo abilitato Universal Plug & Play per ricevere e trasmettere contenuti musicali. La tecnologia Universal Plug & Play adottata da Wireless Music Center è garanzia di un semplice collegamento standard ad altri dispositivi abilitati Universal Plug & Play. Wireless Music Center può essere facilmente collegato ad altri dispositivi per ricevere o trasferire contenuti multimediali.
la funzione Music Follows Me diffonde la tua musica preferita in tutti gli ambienti della casa, senza dover riavviare la navigazione e la riproduzione del brano scelto. È sufficiente premere un pulsante e il tuo brano preferito ti seguirà in ogni angolo della casa.
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3.6
su 5
5
Recensioni
jaggy
03/10/2011
United Kingdom
Fantastic product
The product itself is brilliant but the only problem i have is that i cannot connect it to my PC as i have lost the disc
Sì, consiglio questo prodotto
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eugenia48
23/09/2015
España
uen producto bueno
excdelente prodeucto para streaming. problemas para registrarmas de un producto en internet
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Streamium WAS700 Emisora de música inalámbrica
Sì, consiglio questo prodotto
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erik35
30/06/2013
Nederland
is gewoon een goed
is prijs verhouding een top apparaat. Ik heb er zelf niets op aan te merken.is de moeite waard om te kopen.
Sì, consiglio questo prodotto
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