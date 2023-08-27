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Fuori produzione
Musica straordinaria
Riproduci ciò che ami con l'altoparlante Bluetooth dal look adatto a qualsiasi ambiente. Avrai 20 ore di riproduzione e un suono ricco con bassi avvolgenti. È disponibile una funzione power bank per ricaricare i telefoni, mentre il tessuto in misto lana dell'altoparlante aggiunge un tocco di stile.
Bluetooth®
Potenza in uscita di 30 W
20 ore di riproduzione
Funzione power-bank integrata
Dall'allenamento mattutino alla cena in terrazza, questo altoparlante Bluetooth ti consente di ascoltare la musica con stile. I pulsanti in rilievo consentono di controllare la riproduzione, l'associazione in modalità stereo, il Bluetooth e molto altro ancora. Il foro per cordino dell'altoparlante è pratico se si desidera utilizzare una cinghia da trasporto.
Questo altoparlante è dotato di uno speciale rivestimento in tessuto premium per altoparlanti creato da Kvadrat, produttori di prima qualità. Questo fantastico materiale in misto lana è acusticamente trasparente, consentendo al suono di diffondersi facilmente in tutta la stanza.
Con una sola ricarica, hai a disposizione 20 ore di riproduzione e la copertura wireless è di 20 m. La ricarica dell'altoparlante richiede 4,5 ore, tramite il cavo USB-C in dotazione.
Riconoscimenti
4.5
su 5
10
Recensioni
90%
di utenti consiglia questo prodotto
Barcelona2023
27/08/2023
España
Muy buen altavoz
Me compré uno para probar y a la semana fui a por el segundo para emparejar. Sonido muy bueno y calidad del producto de primera. Totalmente aconsejable.
Pro
Sonido, diseño, emparejamiento y calidad.
Contro
-
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS7505 Altavoz inalámbrico
Data di utilizzo 2023-07-27
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS7505 Altavoz inalámbrico
Data di utilizzo 2023-07-27
jeserpla
27/09/2021
España
Suena muy bien
Los conecto con un reproductor Hi res de mp3 y suenan de fábula. Los tengo en mi habitación y parece que tengo un pequeño equipo de HIFI. Los agudos y graves en mi opinión están muy logrados.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS7505 Altavoz inalámbrico
Data di utilizzo 2020-08-27
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS7505 Altavoz inalámbrico
Data di utilizzo 2020-08-27
Scott.
18/01/2024
Nederland
No nonsense luidspreker
voor mensen die van een goed geluid houden en geen zin hebben om allerlei dingen in te stellen..APP vrij :) DOEN Denk dat in een tweede bestel voor het stereo geluid.
Pro
goed geluid, gemakkelijk
Contro
geen
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS7505 Draadloze luidspreker
Data di utilizzo 2023-09-18
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS7505 Draadloze luidspreker
Data di utilizzo 2023-09-18
Il livello di protezione IPX7 indica che il driver dell'altoparlante può essere immerso per un massimo di 30 minuti a una profondità non superiore a 1 m. Il tessuto dell'altoparlante non è impermeabile, ma è in grado di resistere a qualche goccia d'acqua.