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Fuori produzione

Altoparlante wireless

TAS7505/00

4.5

| (10) Recensioni | 90% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Musica straordinaria

Riproduci ciò che ami con l'altoparlante Bluetooth dal look adatto a qualsiasi ambiente. Avrai 20 ore di riproduzione e un suono ricco con bassi avvolgenti. È disponibile una funzione power bank per ricaricare i telefoni, mentre il tessuto in misto lana dell'altoparlante aggiunge un tocco di stile.

Vedi tutti i vantaggi

Musica straordinaria

  • Bluetooth®

  • Potenza in uscita di 30 W

  • 20 ore di riproduzione

  • Funzione power-bank integrata

Forma e funzionalità in perfetta armonia

Forma e funzionalità in perfetta armonia

Dall'allenamento mattutino alla cena in terrazza, questo altoparlante Bluetooth ti consente di ascoltare la musica con stile. I pulsanti in rilievo consentono di controllare la riproduzione, l'associazione in modalità stereo, il Bluetooth e molto altro ancora. Il foro per cordino dell'altoparlante è pratico se si desidera utilizzare una cinghia da trasporto.

Rivestimento per altoparlanti Kvadrat. Progettato per sprigionare il suono

Questo altoparlante è dotato di uno speciale rivestimento in tessuto premium per altoparlanti creato da Kvadrat, produttori di prima qualità. Questo fantastico materiale in misto lana è acusticamente trasparente, consentendo al suono di diffondersi facilmente in tutta la stanza.

20 ore di riproduzione. Tempo di ricarica di 4,5 ore

20 ore di riproduzione. Tempo di ricarica di 4,5 ore

Con una sola ricarica, hai a disposizione 20 ore di riproduzione e la copertura wireless è di 20 m. La ricarica dell'altoparlante richiede 4,5 ore, tramite il cavo USB-C in dotazione.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Riconoscimenti

  • Immagine di AWARD-1679621

Recensioni

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4.5

su 5

10

Recensioni

90%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

27/08/2023

España

España

Muy buen altavoz

Me compré uno para probar y a la semana fui a por el segundo para emparejar. Sonido muy bueno y calidad del producto de primera. Totalmente aconsejable.

Pro

Sonido, diseño, emparejamiento y calidad.

Contro

-

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS7505 Altavoz inalámbrico

Data di utilizzo 2023-07-27

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS7505 Altavoz inalámbrico

Data di utilizzo 2023-07-27

27/09/2021

España

España

Suena muy bien

Los conecto con un reproductor Hi res de mp3 y suenan de fábula. Los tengo en mi habitación y parece que tengo un pequeño equipo de HIFI. Los agudos y graves en mi opinión están muy logrados.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS7505 Altavoz inalámbrico

Data di utilizzo 2020-08-27

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS7505 Altavoz inalámbrico

Data di utilizzo 2020-08-27

18/01/2024

Nederland

Nederland

No nonsense luidspreker

voor mensen die van een goed geluid houden en geen zin hebben om allerlei dingen in te stellen..APP vrij :) DOEN Denk dat in een tweede bestel voor het stereo geluid.

Pro

goed geluid, gemakkelijk

Contro

geen

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS7505 Draadloze luidspreker

Data di utilizzo 2023-09-18

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS7505 Draadloze luidspreker

Data di utilizzo 2023-09-18

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Esclusioni di responsabilità

  1. Il livello di protezione IPX7 indica che il driver dell'altoparlante può essere immerso per un massimo di 30 minuti a una profondità non superiore a 1 m. Il tessuto dell'altoparlante non è impermeabile, ma è in grado di resistere a qualche goccia d'acqua.