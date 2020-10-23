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Fuori produzione

Altoparlante wireless

TAS3505/00

4.3

| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Ovunque in casa tua

Musica mattutina in bagno. Podcast interessanti per il lavoro da casa. Con il tessuto in misto lana e pulsanti in rilievo, questo elegante altoparlante Bluetooth ha sempre un look accattivante. Audio sorprendentemente ricco e 10 ore di riproduzione.

Vedi tutti i vantaggi

Ovunque in casa tua

  • Bluetooth®

  • Potenza in uscita di 5 W

  • 10 ore di riproduzione

Forma e funzionalità in perfetta armonia

Forma e funzionalità in perfetta armonia

Questo altoparlante Bluetooth, semplice ma accattivante, riproduce la musica con stile. I pulsanti in rilievo consentono di controllare la riproduzione, il Bluetooth e altro ancora. Il microfono incorporato consente di effettuare chiamate in vivavoce e grazie alla maniglia per il trasporto è facile spostarsi da una stanza all'altra.

10 ore di riproduzione. Tempo di ricarica di 2,5 ore

10 ore di riproduzione. Tempo di ricarica di 2,5 ore

Con una sola ricarica, hai a disposizione 10 ore di riproduzione e la copertura wireless è di 20 m. La ricarica del diffusore richiede 2,5 ore, tramite il cavo USB-C in dotazione. I diffusori passivi offrono bassi potenti e un audio nitido anche a volume elevato.

Rivestimento per altoparlanti Kvadrat. Progettato per sprigionare il suono

Questo altoparlante è dotato di uno speciale rivestimento in tessuto premium per altoparlanti creato da Kvadrat, produttori di prima qualità. Questo fantastico materiale in misto lana è acusticamente trasparente, consentendo al suono di diffondersi facilmente in tutta la stanza.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Riconoscimenti

  • Immagine di AWARD-1679621

Recensioni

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4.3

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

23/10/2020

United Kingdom

United Kingdom

Big Performance from a little speaker.

Amazing sound quality from such a small speaker, performs well above its wieght with crystal clear sound with warm tones across a wide range of musical genres. Excellent Bass / Treble balance, not tinny at all as many other small bluetooth speakers can be. Connects virtually instantly to phone / laptop.

Pro

Perfornance sound quality and perfect size for travelling.

Contro

None, seriously none.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS3505 Wireless speaker

Data di utilizzo 2020-09-23

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS3505 Wireless speaker

Data di utilizzo 2020-09-23

17/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great sound for a small speaker

Love it... I just wish it was stereo so I could pair two of these for my PC

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS3505 Wireless speaker

Data di utilizzo 2020-02-17

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS3505 Wireless speaker

Data di utilizzo 2020-02-17

31/03/2021

Sverige

Sverige

Nätt, bra ljud - men ingen AUX, och höga pling

Låter hyfsat bra för en sån liten högtalare. Den är ganska lätt, så det blir inte mycket bas, jag använder den som "bordsradio". Laddas med nya USB-C, och räcker hela dan. Enkel att para ihop, har play/paus och volymkontroll. Stort minus på plinget när man sätter på/stänger av (ganska högt). Litet minus på att det inte finns AUX, bara Bluetooth.

Pro

Enkel, lätt

Contro

Plingar vid på/av

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS3505 Trådlös högtalare

Data di utilizzo 2021-02-28

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS3505 Trådlös högtalare

Data di utilizzo 2021-02-28

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Esclusioni di responsabilità

  1. Il livello di protezione IPX7 indica che il driver dell'altoparlante può essere immerso per un massimo di 30 minuti a una profondità non superiore a 1 m. Il tessuto dell'altoparlante non è impermeabile, ma è in grado di resistere a qualche goccia d'acqua.