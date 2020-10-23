Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Ovunque in casa tua
Musica mattutina in bagno. Podcast interessanti per il lavoro da casa. Con il tessuto in misto lana e pulsanti in rilievo, questo elegante altoparlante Bluetooth ha sempre un look accattivante. Audio sorprendentemente ricco e 10 ore di riproduzione.
Bluetooth®
Potenza in uscita di 5 W
10 ore di riproduzione
Questo altoparlante Bluetooth, semplice ma accattivante, riproduce la musica con stile. I pulsanti in rilievo consentono di controllare la riproduzione, il Bluetooth e altro ancora. Il microfono incorporato consente di effettuare chiamate in vivavoce e grazie alla maniglia per il trasporto è facile spostarsi da una stanza all'altra.
Con una sola ricarica, hai a disposizione 10 ore di riproduzione e la copertura wireless è di 20 m. La ricarica del diffusore richiede 2,5 ore, tramite il cavo USB-C in dotazione. I diffusori passivi offrono bassi potenti e un audio nitido anche a volume elevato.
Questo altoparlante è dotato di uno speciale rivestimento in tessuto premium per altoparlanti creato da Kvadrat, produttori di prima qualità. Questo fantastico materiale in misto lana è acusticamente trasparente, consentendo al suono di diffondersi facilmente in tutta la stanza.
Riconoscimenti
4.3
su 5
3
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
KarmaRuss
23/10/2020
United Kingdom
Big Performance from a little speaker.
Amazing sound quality from such a small speaker, performs well above its wieght with crystal clear sound with warm tones across a wide range of musical genres. Excellent Bass / Treble balance, not tinny at all as many other small bluetooth speakers can be. Connects virtually instantly to phone / laptop.
Pro
Perfornance sound quality and perfect size for travelling.
Contro
None, seriously none.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS3505 Wireless speaker
Data di utilizzo 2020-09-23
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS3505 Wireless speaker
Data di utilizzo 2020-09-23
Bog85
17/03/2021
United Kingdom
Great sound for a small speaker
Love it... I just wish it was stereo so I could pair two of these for my PC
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS3505 Wireless speaker
Data di utilizzo 2020-02-17
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS3505 Wireless speaker
Data di utilizzo 2020-02-17
kaymanswe
31/03/2021
Sverige
Nätt, bra ljud - men ingen AUX, och höga pling
Låter hyfsat bra för en sån liten högtalare. Den är ganska lätt, så det blir inte mycket bas, jag använder den som "bordsradio". Laddas med nya USB-C, och räcker hela dan. Enkel att para ihop, har play/paus och volymkontroll. Stort minus på plinget när man sätter på/stänger av (ganska högt). Litet minus på att det inte finns AUX, bara Bluetooth.
Pro
Enkel, lätt
Contro
Plingar vid på/av
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS3505 Trådlös högtalare
Data di utilizzo 2021-02-28
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS3505 Trådlös högtalare
Data di utilizzo 2021-02-28
Il livello di protezione IPX7 indica che il driver dell'altoparlante può essere immerso per un massimo di 30 minuti a una profondità non superiore a 1 m. Il tessuto dell'altoparlante non è impermeabile, ma è in grado di resistere a qualche goccia d'acqua.