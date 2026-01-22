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Altoparlante wireless

TAS1509BK/00

Ascolta i tuoi brani ovunque ti trovi

Ascolta la tua musica ovunque ti trovi con questo fantastico altoparlante Bluetooth. Il radiatore passivo offre bassi potenti e la classificazione IPX7 indica che l'altoparlante può essere immerso per 30 minuti senza problemi. Rispondi alle chiamate in vivavoce in qualsiasi momento.

Vedi tutti i vantaggi

Ascolta i tuoi brani ovunque ti trovi

  • Diffusore passivo, bassi potenti

  • Associa due altoparlanti per un audio stereo

  • Potenza in uscita di 5 W RMS

  • Impermeabilità IPX7

Diffusore passivo per bassi più potenti

Diffusore passivo per bassi più potenti

Questo piccolo e fantastico altoparlante offre bassi incredibilmente ricchi e potenti. Porta la tua musica sempre con te e ascoltala in giardino, durante una passeggiata o in spiaggia con la massima nitidezza. Il dispositivo perfetto da portare ovunque.

Associazione con un altoparlante identico per un audio stereo

Hai voglia di un suono ancora più ricco? Collega facilmente due altoparlanti identici per ottenere un audio stereo fantastico. Ascolta la tua musica preferita esattamente come è stata concepita in origine. Anche quando sei in giro, non perderai neanche un battito o una parola.

Impermeabilità IPX7

Impermeabilità IPX7

Questo piccolo e brillante altoparlante è pronto a tutto. Non teme né pioggia né sudore e può addirittura seguirti mentre ti tuffi da una barca: la classificazione di impermeabilità IPX7 indica che l'altoparlante può essere immerso in acqua per un massimo di 30 minuti senza problemi.

Specifiche tecniche

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